Clamorosa rivelazione su Soleil Sorge, che non solo è costretta a dover affrontare le dinamiche interne alla Casa più spiata d’Italia, ma anche ad attacchi durissimi provenienti dall’esterno. Ovviamente ancora non ne sa nulla, ma ciò che è stato raccontato da Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’ ha letteralmente lasciato di stucco lo studio e il pubblico. A parlare è una persona che ha un rapporto speciale con una concorrente del reality show e ha dunque svelato cosa gli ha chiesto personalmente in passato.

Intanto, nella puntata del 15 novembre, l’ex ‘Uomini e Donne’ ha indossato top e camicia. Ma è stata la camicia verde fantasia ad attirare maggiore attenzione perché non è sua ma di Alex Belli. “L’ha presa nel mio armadio, che è aperto, tra l’altro è usata”, ha spiegato Alex Belli interrogato sulla camicia verde indossata da Soleil Sorge. Si è vociferato quindi che questa decisione sia una conferma del fatto che non siano solo amici, ma invece questa richiesta sarebbe giunta direttamente dagli autori.

Su Soleil Sorge è emersa una versione dei fatti incredibile su una vicenda accaduta tempo fa. Davanti ad un’incredula D’Urso, l’ospite ha affermato: “Io costruisco delle case per i personaggi famosi. Faccio anche ristrutturazioni edili, mi aveva chiesto se nella casa nuova dove sarebbe andata a vivere le potessi fare uno scambio merci con gli arredamenti. Non ho accettato perché non mi conveniva economicamente”. In parole povere, avrebbe chiesto di non pagare i mobili in cambio di storie sul social Instagram.





A svelare questa richiesta unica nel suo genere è stato il costruttore Alessandro Rossi, conosciuto per essere il fidanzato di Francesca Cipriani, il quale è stato qualche settimana fa al ‘GF Vip 6’. E ora è tornato nuovamente al centro del dibattito televisivo per questa rivelazione pazzesca. Chissà se vorranno riferire questa novità a Soleil Sorge, che dovrà fornire la sua opinione in merito. E non sarebbe nemmeno da escludere qualche discussione con la Cipriani, che potrebbe difendere il suo partner.

✉️🔥BUSTA CHOC GOLD ✉️🔥



Il fidanzato di Francesca Cipriani: "Soleil mi aveva chiesto mobili gratis in cambio di storie Instagram"#Pomeriggio5 #GFVIP pic.twitter.com/38H7f8K2nW November 15, 2021

Ma c’è chi ha difeso Soleil Sorge sul web: “Lo sanno già tutti, nessuno scoop. Questo è ridicolo”, “Ma è il lavoro delle influencer. Che ridere questo qui mandato da Fabrizio Corona, ma mollatela questa ragazza”, “Questo si chiama lavoro. Gli influencer fanno questo e ne hanno già parlato, la cosa è chiusa. Ma finitela di ospitare questa gente, che problema ha questo?”.