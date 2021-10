Un po’ di preoccupazione nel pubblico del ‘GF Vip 6’, soprattutto per tutti coloro che seguono la diretta h24 su Mediaset Extra. In queste ore in tanti si sono accorti di un’assenza prolungata da parte di Soleil Sorge, che non è praticamente stata mai inquadrata dalle telecamere. Ed ecco che è venuta fuori una notizia riguardante il suo stato di salute. Infatti, la gieffina non è stata affatto bene e, nonostante non siano stati emessi comunicati ufficiali, proprio dall’interno della Casa è emersa la verità.

Qualche ora fa invece è intervenuta Delia Duran, moglie di Alex Belli, dopo il bacio tra lui e la vippona: “Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. Alex è un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto. Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte”. Quindi, non ha ansie particolari.

L’assenza nelle dinamiche quotidiane del ‘GF Vip 6’ di Soleil Sorge è stata notata immediatamente, anche perché lei è sempre tra le più attive e protagoniste. Ma durante la diretta non è stata mai vista dai telespettatori, che hanno cercato di capirne di più. Poi è arrivata la rivelazione della compagna di avventura, Manila Nazzaro, la quale ha voluto svelare alcuni particolari agli altri inquilini. E si è scoperto che Soleil si è sentita male e le è stato consigliato di riposarsi per rimettersi in sesto.





La Nazzaro ha quindi svelato in riferimento alle condizioni di salute di Soleil Sorge: “Non è stata bene, ha scelto di riposarsi per la giornata di oggi. Ha dovuto fare i conti con una pesante reazione allergica, dovuta probabilmente al fatto di aver mangiato qualcosa che le ha fatto male”. Poi è stato riferito che le è stato fornito un antistaminico e che dovrà stare a riposo per riprendersi completamente. Trascorrerà tutto il tempo all’interno della camera da letto, nella speranza di una ripresa celere.

Intanto, durante le prove di uno spettacolo con gli altri inquilini, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e l’ex protagonista di UeD, Sophie Codegoni, hanno lasciato senza parole i compagni e anche i fan con un bacio sulla bocca che è sembrato tutt’altro che finto. Starebbe probabilmente per nascere una relazione sentimentale nel reality di Alfonso Signorini.