“Io fuori di qui…”. Soleil Sorge si tradisce in diretta al GF Vip: la bugia sul suo conto salta fuori

Nuova giornata al GF Vip 6 per gli inquilini della casa, che si godono un momento di relax in giardino con Francesca, Soleil e Nicola che parlano delle nomination e fanno delle previsioni per la puntata. Soleil Sorge si augura che a uscire dalla casa del GF Vip 6 sia proprio il suo ex Gianmaria Antinolfi, alla luce di quanto accaduto in puntata e del comportamento del ragazzo nei suoi confronti.

La vip è rimasta delusa perché si aspettava delle scuse anche da parte delle principesse e in particolare da Clarissa: “Jessica è una rosicona ma Clarissa… viene fuori la tua falsità e non mi chiedi neanche scusa”. Francesca, a questo punto, le chiede se lei sarebbe disposta a chiarire con loro: “Sarei qui a braccia aperte, non sono neanche in grado di ammettere le proprie colpe”. Poi spazio all’amore e sul desiderio dei vipponi di costruire una famiglia. E qui Soleil confessa di iniziare a sentire un forte istinto di maternità.

GF Vip 6, Soleil Sorge parla del fidanzato

La ragazza spiega che, nonostante i genitori siano separati, in famiglia ha sempre avuto degli esempi di grande amore e che le piacerebbe poter avere lo stesso per se stessa. “Adesso sento quel cambiamento, come donna mi sentirei in grado di prendermi cura di un bambino”, racconta Soleil Sorge che fino ad ora non si sentiva ancora pronta a costruire una famiglia. Anche Francesca Cipriani è d’accordo con la coinquilina e anche se fidanzata da soli otto mesi vorrebbe mettere su famiglia con il suo attuale compagno.





E qui Soleil ha sganciato la bomba, perché dopo aver detto di essere single, proprio in occasione della chiacchierata con gli inquilini ha confessato di avere il cuore impegnato. “Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona. Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte”.

“Ho sempre voluto non innamorarmi subito, – ha detto ancora – ma questa persona è speciale. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente. So quello che voglio e non voglio accontentarmi. Con lui posso dirvi che sto benissimo. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri. Non credevo più nell’amore, poi ho capito che ci sono persone così belle quando ho conosciuto lui”. Ovviamene è scattato il toto-nomi sul nuovo compagno si Soleil. Secondo alcuni si tratterebbe del ricco russo Boris Lukov, altri invece parlano di un certo Carlo, che proprio per la Sorge avrebbe lasciato su due piedi la fidanzata con cui conviveva.