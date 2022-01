Manca poco alla nuova diretta del GF Vip e gli animi dentro la casa sono bollenti, Soleil Sorge è ancora grande protagonista. L’ex Uomini e Donne, dopo aver fatto molto parlare per la sua storia con Alex Belli, è ora al centro delle discussioni per quanto successo nelle ultime ore con il nuovo entrato Antonio Medugno. Soleil aveva infatti dichiarato di non conoscere il ragazzo classe ’98 ma è stata clamorosamente smentita. A sganciare la bomba è stato il portale Very Inutil People, che scrive.



“Antonio Medugno e Soleil Sorge si sono conosciuti nel dicembre 2019 al compleanno di Iconize. Fino a prima del GF mi risulta che fossero in buoni rapporti. Ora fanno finta di non conoscersi, anzi sembra che Medugno sia entrato col piede di guerra e non è da escludere che potrebbe ritirare fuori il surgelato gate contro di lei”. Ed effettivamente non occorre fare altro che dare una sbirciata alle foto del compleanno festeggiato a Napoli nel 2019 dove il trio è così ricomposto.



Così mentre fuori si discute di Soleil Sorge dentro la casa l’ex Uomini e Donne è scoppiata in lacrime dopo un colloquio con Sophie Codegoni, altro volto noto del programma di Maria De Filippi ora molto vicina ad Alessandro Basciano. Nella serata di ieri, nel dettaglio, la ragazza ha chiesto: “Tu sei mai stata così tanto tempo lontana da tua madre?” ha domandato l’influencer a Sophie.







“Così lontana senza sentirla mai” ha risposto la Codegoni cercando di consolare Soleil Sorge ancora in lacrime. “È l’unica cosa che mi tortura qui dentro […] Ogni volta che succede qualcosa ho bisogno di sentirla” ha ammesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che continua a stare nel mirino della maggior parte dei concorrenti del Gf Vip.



“Stando qua dentro mi sono abituata. È come se mi sono raffreddata. Prima piangevo per qualsiasi cosa, ora non riesco a piangere” ha aggiunto Sophie “Evidentemente abbiamo vissuto talmente tante emozioni che riusciamo a gestirle meglio. Vorrei riuscire a mantenere questa cosa anche fuori perché mi aiuta”. Ha concluso Soleil Sorge.