Continua a tenere banco l’amicizia ‘artistica’ di Soleil Sorge e Alex Belli. Nonostante l’attore non si trovi più all’interno della casa – al suo posto è arrivata la moglie Delia Duran – durante la puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha nuovamente tirato in ballo il triangolo formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran.

Stanco delle supercazzole dell’attore, Alfonso si è spazientito e dopo aver chiesto all’attore cosa sia per lui l’amore libero e non ricevendo una chiara risposta lo ha invitato a lasciare lo studio. Momenti di tensione anche tra Soleil Sorge e Giucas Casella, reo di avere fatto una battuta di cattivo gusto. “Soleil e Alex che facevano le cose sotto i letti“, ha detto l’illusionista scatenando l’ira dell’influencer.

GF Vip 6, Soleil Sorge spiega cosa è successo sotto le coperte con Alex Belli

“Bravo è, proprio una rappresentazione perfetta. Hai sottolineato ancora quella cosa mia e di Alex sotto le coperte. Basta parlare di quello che è successo a letto. Anche basta, mi sono rotta, a me non fa ridere e neanche alla mia famiglia a casa credimi… Basta scherzare o tirare in ballo questo argomento. Il fatto è che mi ferisce un po e poi non voglio che la gente pensi altro. Dai non ci torniamo più. – ha detto ancora Soleil – Poi si deve alludere a certe cose e allora io dirò altre cose e poi qui finiamo in un teatrino brutto. Perché fino ad oggi sono stata zitta però questo gioco non mi piace”.





Nel dopo puntata, sfogandosi con Sophie Codegoni, Soleil Sorge ha finalmente ammesso cosa è successo davvero sotto le coperte con Alex Belli. “Volendo fare il teatrino si stanno rovinando i programmi. Il fine comune è che ne vogliono uscire bene. – riporta Biccy – Quindi se riprendono dagli accordi che avevano faranno il lieto fine, se gli si sbarella devono prendere una decisione e magari uscirne subito. Poi sono arrabbiata perché loro fanno intendere che è successo una cosa completa sotto le coperte. Questo mi fa innervosire troppo“.

soleil dopo settimane di "nonono" ha appena confermato di aver fatto dei preliminari con gabelli mio dio che circo tutti #gfvip January 25, 2022

A questo punto Sophie Codegoni ha fermato Soleil piegandole che ne nessuno vuole far intendere che sotto le coperte i due abbiano avuto un rapporto completo, ma solo preliminari. “No amo, non fanno intendere una cosa completa, ma i pre, capiscimi i preli“, ha detto l’ex volto di UeD e a quel punto Soleil Sorge ha annuito chiarendo tutti i dubbi. Sempre che ci siano stati dubbi su quanto accaduto sotto le coperte tra i due.