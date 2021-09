Grande Fratello Vip, continuano i colpi di scena tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Una lite pesante tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Soleil Sorge. dopo le accuse mosse contro Gianmaria Antinolfi, continua a essere presa di mira tra gli utenti del popolo social. Tutto per il dettaglio che sembra emergere dal video della sua reazione.

Sono stati in molti a notare la somiglianza tra Soleil Sorge e un’altra gieffina della precedente edizione del reality ugualmente molto discussa, ovvero Rosalinda Cannavò. Ma prima di scoprire cosa è accaduto, piccolo passo indietro.

Tutti sono a conoscenza della accuse mosse da Soleil Sorge nei riguardi di Gianmaria Antinolfi. E altrettanto note sono ormai le parole del gieffino che non ha preso per nulla bene quanto affermato dalla sua ex fidanzata. Dopo la prima lite tra i due, un secondo episodio scatena la bufera, sia dentro la casa del GF che fuori.





Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Gianmaria Antinolfi avrebbe confidato a Miriana che anche il papà di Soleil Sorge avrebbe poca voglia di stare in compagnia della figlia. Immancabile, dunque, la reazione di Soleil che si è abbandona al pianto: “Come ti permetti di nominare i miei genitori e la mia famiglia, soprattutto dopo che ho sofferto la lontananza?!”.

Soleil esagera nei modi, non sa trattenersi niente, è decisamente una drama queen e nel pianto a secco fa a gara con Rosalinda, ma proprio per questo è una concorrente perfetta da reality. Da preservare assolutamente per me pic.twitter.com/bji5VJRCIB September 24, 2021

“Mi hai fatto del male…Poi una bassezza unica nominare mio padre…Sei un uomo davvero così…”, queste la parole di Soleil in lacrime. Ma la clip inizia a fare il giro del web in poche ore per un altro motivo. Dalle immagini in molti notano che la gieffina è scoppiata in lacrime ma senza piangere effettivamente. Una scena che ha riportato alla memoria anche Rosalinda Cannavò: “Recita peggio di Rosalinda”, vocifera il popolo social.