Al GF Vip 6 non solo lo scontro “da pop corn” tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nel pieno della quinta puntata del reality di Canale 5, che in fatto di liti non delude mai, spazio anche a un altro faccia a faccia che era tra l’altro stato anticipato da Alfonso Signorini. Faccia a faccia attesissimo quello tra Soleil Sorge e l’attuale fidanzata di Gianmaria Antinolfi, Greta Mastroianni.

È ormai noto il flirt avuto dall’influencer e l’imprenditore campano: archiviato da mesi, con lui che ha appunto voltato pagina, è stato però un argomenti che ha dominato le prime settimane nella Casa più spiata d’Italia. Accuse pesanti, lacrime e minacce di uscire dal GF Vip 6 e di sporgere querele dopo, ecco che in diretta arriva la sorpresa per i due vipponi, che tornano dunque protagonisti della diretta: Greta Mastroianni.

GF Vip 6, Soleil Sorge e la fidanzata di Gianmaria Antinolfi

La fidanzata di Gianmaria Antinolfi si è “materializzata” nel salotto della Casa del GF Vip 6 rivolgendosi subito a Soleil Sorge: “Conosci la sua famiglia e manchi anche di rispetto alle persone che al di fuori di qui hanno subito veramente determinate cose, visto che parli tanto di stalking. Ti dò solo un consiglio: impara a recitare perché quando fingi così tanto che ti viene da piangere, non penso proprio”.





E poi: “Se reputi lui uno stalker non ci dormi insieme e non ci finisci in una casa se hai paura di lui”. La replica di Soleil Sorge? Ha spiegato di non avere nulla da dire alla fidanzata di Gianmaria Antinolfi e, in diretta, ha fatto un gesto che è stato immediatamente rimproverato da Alfonso Signorini: ha voltato le spalle all’ospite della quinta puntata del GF Vip 6 tornando a sedersi sul divano.

Quindi l’intervento un po’ seccato del padrone di casa, che ha invitato la sua vippona a rialzarsi e ultimare il confronto “Mi rivolgo a Soleil. In ogni caso io credo che non sia educato interrompere così la conversazione. Bisogna comunque dare modo alla persona di replicare”. Pur ascoltandolo, l’influencer ha ribadito di non avere nulla da dire alla compagna di Gianmaria Antinolfi, salvo poi intervenire quando i due si sono rivisti in giardino.