“Perché Manila era mia amica”. Ora Soleil Sorge è certa: la rivelazione a Davide Silvestri

Ormai è rottura tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro al GF Vip 6. Loro due che fino a qualche giorno fa erano grandi amiche, adesso sono l’una contro l’altra. L’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha rotto gli equilibri all’interno della Casa da settimane e a farne le spese pare sia proprio l’amicizia nata tra l’influencer e l’ex Miss Italia. La spaccatura tra loro è evidente e lo dimostra una discussione tra Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, Barù Gaetani D’Aragona a cui ha partecipato anche Soleil Sorge.

L’influencer si è lamentata degli atteggiamenti che sta avendo Manila Nazzaro, non nascondendo la sua immensa delusione: “Forse era amicizia di circostanza”. Per iniziare la chiacchierata Soleil Sorge si è sfogata affermando: “Non me ne frega niente perché loro nel momento mio di difficoltà quando mi hanno mancato a me di rispetto non è venuto nessuno a dirmi mi dispiace. In realtà c’era gente che stava a buttare benzina sul fuoco”.

Quindi è intervenuto Davide Silvestri e si è chiesto se Soleil Sorge e Delia Duran siano nel frattempo diventate amiche: “Ma secondo te c’è scritto scema in fronte? – ha chiarito l’influencer – Non vuol dire che perché parlo con una persona abbiamo un rapporto di amicizia e benevolenza. Che l’ha detto tra i denti di aver capito di aver esagerato e di non dover essere arrabbiata con me, però intanto pubblicamente mi hai detto determinate cose, fallo altrettanto pubblicamente. Non ho ancora messo la pietra sopra”.





Allora Davide Silvestri le ha domandato: “Allora perché ti dava fastidio che Manila si fosse avvicinata se l’hai fatto anche tu?”. Ed è arrivata la precisazione di Soleil Sorge: “A me non dava fastidio che Manila si fosse avvicinata a Delia, mi ha deluso, mi ha proprio fatto male che lei non fosse venuta vicino a me mentre io stavo male e che addirittura stava passando tempo con Delia di cui aveva sparlato piuttosto che stare vicino a un’amica che dice di amare”.

Soleil Sorge dopo aver detto a Davide Silvestri che sia lui, Katia Ricciarelli e persino Sophie Codegoni le sono stati vicino quando lei è stata male, ha tirato un’altra stoccata a Manila Nazzaro: “Allora apri gli occhi Soleil! A maggior ragione dopo che ti dico che mi hai deluso e ferito, ti spiego le motivazioni, anzichè venire da amica, guarda mi dispiace ma hai frainteso… lei non l’ha fatto. Anzi mi sono vista filmini di lei che mette in dubbio in quattro mesi la mia persona. Co***ta e mazziata si dice a casa mia!”.