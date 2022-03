Alfonso Signorini l’aveva detto che la puntata del GF Vip 6 sarebbe stata “imperdibile” e non aveva torto. Oltre al grande ritorno, in studio e nella Casa, di Alex Belli il reality di Canale 5 perde due “pezzi da novanta”. Dapprima è uscita Miriana Trevisan perché finita in nomination con Davide Silvestri e Jessica Selassié. Poi la sorpresa ancor più spiazzante col televoto flash aperto nel corso della diretta.

Fuori dal GF Vip 6 Soleil Sorge. Grande protagonista nella Casa sin dal primo giorno, l’influencer ha perso la sfida con l’attore di Vivere per una manciata di voti. A votare Soleil per provare a regalarle la possibilità di andare in finale esponendola però anche al rischio di un’eliminazione lampo anche Manila Nazzaro. Che ha stupito e non poco il pubblico con quella scelta che lei ha detto di aver fatto “di cuore”.

GF Vip 6, Manila Nazzaro “sconvolta” dopo la puntata

Ma per molti quel voto a Soleil Sorge, che poi è uscita a due puntate dalla finale del GF Vip 6, è stato una punizione più che un regalo. Dopo la puntata Manila ha confermato di averla votata senza strategie, anzi, e si è detta sconvolta per la sua uscita: “Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante”.





Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò. Io sarò la prima ad uscire – ha continuato Manila Nazzaro finita la diretta del GF Vip 6, come riporta Biccy – Poi però usciranno altre due persone, il primo dopo di me ad uscirà credo che sarà Giucas. Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3. […] In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia Davide e Barù”.

La decisione di Manila fa discutere e riflettere… e Sophie resta perplessa. 👀 #GFVIP pic.twitter.com/0K0TWaIAdn March 7, 2022

Quindi è tornata su Soleil: “Sì Soleil fuori è qualcosa di pazzesco, anche perché ha dato tutta sé stessa al programma. Ho votato lei per il televoto perché ero sicura vincesse. Lei è stata così importante per me nei primi mesi e le ho voluto fare un favore. Chi si aspettava che perdesse? Siamo più sconvolti noi che lei, perché alla fine Solei è una guerriera e giocatrice. Non c’è stata alcuna strategia come qualcuno ha voluto pensare, l’ho votata perché andasse avanti al GF Vip 6”.