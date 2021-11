Dopo quello che sta succedendo al Grande Fratello Vip tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran in molti si stanno facendo delle domande. L’attore è sposato con Delia Duran, ma all’interno della casa ha stretto un forte legame d’amicizia con l’influencer. I due sono sempre più vicini e intimi e all’esterno la modella è stata paparazzata insieme al modello Simone Bonaccorsi, dietro le quinte di una sfilata di abiti da sposa di cui entrambi erano protagonisti. Durante la diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato questa foto e la risposta dell’attore non si è fatta attendere.

“Conoscendo Simo, conoscendo Delia, quello è proprio il tipo di rapporto che hanno. Fino a quando non vedo cose diverse, non cambio la mia idea. Non difenderei la mia amicizia con Soleil se attaccassi questa foto. È un dietro le quinte” ribadisce Alex Belli, dichiarandosi sicuro sia dei sentimenti della moglie sia del legame con Bonaccorsi.

E nella notte c’è stata una lunga chiacchierata tra Alex Belli e Soleil Sorge in cui l’attore si è lasciato finalmente andare a una confessione sincera, a cuore aperto, sulla complicità che in questi mesi si è creata con la coinquilina: “Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso troppo, cose belle, sofferenze e momenti felici. […] Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male, capisci?”.





“Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco – ha proseguito Alex Belli -. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa. […] Se ho detto quelle frasi l’ho fatto per protezione e per non ferire qualcuno. Però fidati che sono onesto con te. Vogliono la verità? Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano”.

Dopo questa confessione è arrivato uno scoop clamoroso firmato Amedeo Venza che nelle sue Instagram Stories ha lanciato una notizia che andrebbe a confermare i sospetti di non pochi telespettatori. In tanti sono convinti che dietro la dinamica Alex-Soleil-Delia ci sia un accordo, preso prima dell’inizio del reality show: “Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme CiccioPasticcio e un noto manager di agenzia milanese”.