Alex Belli è uscito dalla casa del GF Vip 6 più di un mese fa ma continua a far parlare di sé. Non c’è puntata in cui non si parli di lui, del rapporto con Soleil Sorge e con la moglie Delia Duran, fresca concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nella puntata andata in onda lunedì 24 gennaio, per la prima volta, il conduttore ha perso le staffe e ha chiesto ai suoi autori di portare via l’attore che per tutta la puntata è intervenuto pur avendo promesso di mantenere la calma. “Alex sarai un imbonitore ma io non sono un imbecille – ha detto Alfonso Signorini – se mi dici che non ne vuoi parlare per privacy lo capisco, se mi dici che non è successo nulla allora non ci sto”.

GF Vip 6, Soleil Sorge svela il contenuto della lettera per Alex Belli

“Quello che abbiamo capito che sotto le coperte è accaduto qualcosa, per rispetto non ne parliamo. Delia non ha avuto stile ma ha detto la verità”. Il riferimento è ovviamente a quello che è accaduto nella casa tra l’attore e Soleil Sorge, che in una chiacchierata con Sophie Codegoni ha confermato che sotto le coperte c’è stato qualcosa, in particolare dei preliminari.





A incuriosire tutti è stata anche la lettera che Soleil Sorge ha inviato ad Alex Belli tramite Giacomo Urtis, e oggi l’influencer ne ha svelato il contenuto. Come ricostruito da Biccy, Soleil ha di fatto chiesto all’amico speciale di chiarire una volta per tutte la sua posizione e prendere una decisione.

“Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è quella. […] Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno. – riporta Biccy.it – Ho scritto che deve dire o ‘sai che c’è? Mi sono innamorato e ho capito che tra noi non è quello che pensavo e quindi basta’, o ‘voglio riconquistare mia moglie’. Però una delle due cose”.

La consegna della lettera di Soleil ad Alex #gfvip pic.twitter.com/RnJhJgfEyM January 24, 2022

“Comunque adesso è lui che deve chiarire le cose. Ora inoltre non capisco perché non ti ha detto che a me ha confessato di essere innamorato di me. Io l’avevo già capito, ma ho avuto la conferma dei suoi sentimenti. Perché però non te l’ha detto? E comprendo quello che dici, lasciare andare qualcuno non è facile, chiudere un matrimonio è una cosa difficile. Però una storia deve avere le basi giuste”, ha concluso Soleil. Delia, seppur ferita dal marito e da quanto successo, ha ringraziato la Sorge per la chiarezza.