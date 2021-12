L’amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip 6 inizia a vacillare e già nelle scorse ore l’influencer italoamericana ha confessato di avere alcuni dubbi sul comportamento dell’amico e della moglie Delia Duran, entrata più volte al GF Vip 6 per avere un confronto con entrambi. Nella casa Soleil Sorge e Alex Belli hanno intrecciato un rapporto molto intenso, sempre descritto come una grande amicizia, ma dopo il bacio scambiato durante la messa in scena della Turandot in tanti hanno notato la forte chimica tra i due e lo stesso Alex Belli si è dichiarato all’amica confessando di provare qualcosa per lei.

“Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. – ha confessato Alex Belli – Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco. Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – ha concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”.

GF Vip 6, Soleil Sorge contro Alex Belli

Nonostante la dichiarazione Soleil Sorge ha continuato ad avere dubbi su un possibile ‘teatrino’ costruito ad arte da Belli e dalla moglie Delia Duran e in queste ore i due hanno avuto un altro scontro. Il GF Vip 6 ha chiesto ai concorrenti di riunirsi in sala per raccontarsi, ma a quanto pare l’attore di Centovetrine ha monopolizzato il gioco non lasciando spazio agli altri vip.





A questo punto Soleil Sorge si è allontanata e quando Alex Belli l’ha raggiunta per chiederle una spiegazione lei è sbottata: “Hai iniziato a parlare soltanto tu. Davide non ha detto nulla e si è messo seduto. Devi sempre essere al centro e parli sopra gli altri. Tu mi manchi di rispetto. Devo iniziare a dire io tu cosa fai? Hai una mania di protagonismo che è stancante”.

Soleil Sorge è un fiume in piena e durante la discussione annuncia anche un gesto ‘choc’ alle prossime nomination: “Fai i tuoi monologhi ed è sempre così. Io sono protagonista? Sì e tu invece hai la mania tesoro. Che brutto fake che sei. Tu raggiri tutto, ribalti le frittate. Questo lo puoi fare con altri, ma non con me. […] Vuoi andare a casa davvero? Bene ti nomino, sai cosa mi interessa tesoro”.