Al Grande Fratello Vip è venuta fuori la relazione (poi finita male) tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due che ora sono concorrenti del reality ne hanno parlato e hanno spesso litigato così come accaduto durante la diretta di venerdì 24 settembre. Lui ha detto di essere dispiaciuto di non averla fatta felice e di averla delusa. Ma ritiene di aver agito con coerenza e adesso le vuole bene anche se è più innamorato di lei. L’influencer ha rivelato: “Sono davvero tanto ferita. Sentirlo parlare delle volte che mi ha… Di quello che è successo nel privato tra di noi. L’unico mio sbaglio forse è stato quello di avere una debolezza nei suoi confronti. Ovviamente c’era del sentimento da parte mia”.

Durante la puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha svelato un gossip che riguarda Soleil Sorge. Il giornalista ha spiegato come l’influencer non voglia che la sua vita privata esca fuori e voglia mantenere la privacy. Sembrerebbe però, come raccontato da Parpiglia, che Soleil mentre usciva con Gianmaria frequentava un altro ragazzo: “Diciamo la verità senza possibilità di essere smentiti, perché questa è la verità. Non so perché Gianmaria non l’ha detto”.

Gabriele Parpiglia è sceso nel particolare: “Soleil invocava la privacy per un motivo specifico. Lei aveva una relazione con un bel ragazzo russo facoltoso. Lui si chiama Boris Lukov. La situazione era che tutto accadeva mentre frequentava anche Gianmaria. Quindi ha diviso il suo cuore in due parti. Non riusciva a prendere una decisione. Per questo diceva che voleva vivere la sua storia con Antinolfi in silenzio. Gianmaria ha accettato il compromesso pensando di far innamorare Soleil”.





Poi il giornalista ha aggiunto: “La Sorge ha fatto l’amore con Jeremias Rodriguez sotto le telecamere dell’Isola dei Famosi e poi sentir dire: “Voglio la mia privacy” fa quasi ridere, non regge e non sta in piedi. La verità è che c’è una terza persona. Questo ragazzo si chiama Boris Lukov”. Gabriele Parpiglia ha approfondito la questione che riguarda l’influencer e l’imprenditore, compreso il terzo incomodo: “Quando Soleil Sorge ha chiuso con Gianmaria lui ha tentato di andare a Napoli. Quando lui andò a Napoli lei era con Dayane e Chi ha fatto la copertina della Mello che baciava l’imprenditore casertano. Il motivo quindi di questa chiusura non era la privacy violata. Perché parliamo di una ragazza che dopo 4 giorni con Jeremias ha fatto l’amore all’Isola. La verità si chiama Boris”.

Gabriele Parpiglia non sa se c’è ancora un “legame con Boris. Però calcolate che molti viaggi che ha documentato sui social era in compagnia di questo ragazzo molto ricco. Si tratta di una donna che non racconta la verità. Perché prendere per i fondelli i telespettatori invocando la privacy? Prendi per in giro Gianmaria ma non i telespettatori”.