In attesa della prossima puntata in diretta del ‘GF Vip 6′, si continua a discutere di ciò che sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore ad essere scoppiata in lacrime è stata Soleil Sorge, che non è riuscita a trattenersi davanti al suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. Ha ammesso di sentirsi una persona sola là dentro e che solo i suoi follower le hanno mostrato un po’ di vicinanza. E ora c’è un’altra situazione che la riguarda e che coinvolge anche il compagno di avventura Alex Belli.

Intanto, si è verificato un altro episodio clamoroso con Sophie Codegoni protagonista. Per Sophie Codegoni il pittore Van Gogh diventa un poeta. Nel dettaglio, durante la discussione, ha cercato di far capire a Gianmaria Antinolfi cosa non approva del suo atteggiamento. Con queste parole: “Puoi dedicarmi tutte le poesie del piccolo principe, di Shakespeare, di Van Gogh e di chi ti pare…”. E se già accusavano l’ex tronista di poca coerenza, ora anche di ignoranza dopo questa brutta figura.

C’è un grande rapporto, che è stato instaurato in queste settimane, tra Alex Belli e Soleil Sorge. E inevitabilmente se n’è accorta anche la moglie di lui, Delia Duran. Quest’ultima ha deciso di rompere il silenzio e di parlare a ‘CasaChi’. Nella sua intervista ha specificato comunque di essere una persona abbastanza gelosa, ma ha anche molta fiducia in suo marito. Nonostante questo, sarebbe pronta ad un gesto molto netto nel caso in cui dovesse vedere qualcosa che vada oltre.





Dunque, Delia Duran ha affermato in riferimento al feeling tra il suo Alex e Soleil Sorge: “Mi considero una donna gelosa, ma non permalosa. Credo che tra lui e Soleil ci sia un’affinità e un’amicizia speciale. Loro sono legati da questo rapporto, ma lui non andrà oltre. Se però tra loro ci sarà qualcosa di troppo, andrò nella casa a fare il confronto”. Al termine del suo intervento a ‘CasaChi’, Delia ha specificato di non essere arrabbiata con l’uomo e ha anche fatto una precisazione su Sophie Codegoni.

Queste le conclusioni della Duran su Alex Belli e Soleil Sorge: “Non è vero che mi sono infastidita per l’avvicinamento tra Alex e Soleil. Forse l’ho detto su Sophie, infatti aveva fatto un intervento che ho ritenuto infelice, dicendo che era interessata a lui anche se sposato. Ha proprio detto che ci avrebbe provato”. Invece, almeno per il momento, non sarebbe prevista una guerra con Soleil.