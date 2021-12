Soleil Sorge, ma allora non è finita! Al GF Vip arriva la confessione a sorpresa su Alex Belli

Alex Belli e Soleil Sorge si sono nuovamente scontrati durante l’ultima puntata del GF Vip 6. L’attore, ormai fuori dal gioco, era in collegamento, mentre l’influencer era seduta sul divano della Casa. Alfonso Signorini li ha messi a confronto, ma le distanze tra i due rimangono nonostante per diverse settimane sembravano inseparabili. “Io e te Soleil abbiamo una cosa in comune. Io sto gestendo la mia vita e questa spettacolarizzazione non ha assolutamente senso se non che stiamo all’interno di un circolo mediatico che ci travolge” ha affermato l’attore in collegamento con la Casa.

“Non hai fatto caso alla variante Belli che è quella che vuole mettere un punto a questa situazione”, ha proseguito Alex Belli. Ferma sulle sue posizioni Soleil Sorge, convinta che l’ex coinquilino non sia stato sincero con la moglie Delia Duran: “Se Delia ha detto certe cose a ‘Verissimo’ significa che le ha raccontato qualcosa di non vero” ha affermato riferendosi alle dichiarazioni di coppia rese nel talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin: “Lui potrebbe essersi lavato le mani di questa storia, dando le colpe a me di quanto accaduto tra di noi”.

Poi è arrivato lo sfogo di Alex Belli su Twitter dove l’attore manda un messaggio a chi immaginava un duro scontro. “Mi dispiace per chi vuole risposte con odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente! Alex Belli”.





Nelle ultime ore mentre i vipponi mangiavano, in Casa si è tornato a parlare di Alex Belli. Lo hanno fatto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. La cantante lirica ha detto all’influencer che anche lei avrà modo di rivedere la sua cagnolina Simba. E Soleil Sorge ha risposto: “Per dirmelo pure Alex! Se me lo porta lui va bene”. Quindi Katia Ricciarelli riferendosi all’attore ha rimarcato: “Non riesco ad avercela con lui perché ha dato tanto”. E Soleil Sorge si è detta d’accordo con la coinquilina ribadendo di essere rimasta male per gli atteggiamenti di Alex Belli. “Al di fuori di quello gli voglio un bene dell’anima. È una persona a cui auguro veramente solo bene. Non ho nulla contro di lui anzi. Mi ha deluso il suo comportamento in quel momento però mi manca un sacco”.

Soleil Sorge non solo ha ammesso che le manca Alex Belli, ma ha fatto intendere che le ha fatto piacere rivederlo seppur in collegamento. Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Ma anche con me non si è mai arrabbiato, eppure qualche volta abbiamo avuto qualche disguido”. Soleil Sorge ha aggiunto: “Quando io e Alex litigavamo poi scoppiavamo a ridere. Comunque con due personalità forti come la mia e la sua arrivare a riappacificarsi guarda che non è da poco”.