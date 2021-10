“Bello? A me fa cag***”. GF Vip, che umiliazione per Aldo Montano: ko inaspettato dalla vip

Aldo Montano, schermidore olimpionico, è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021 condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, conduttrice ed ex concorrente della quarta edizione.

L’atleta specializzato nella sciabola, ha già partecipato in passato a programmi televisivi: concorrente all’edizione del 2006 di La Fattoria e giurato a Selfie – Le cose cambiano, nel 2017, entrambi in onda su Canale 5. Nel reality condotto da Simona Ventura Aldo Montano ha vissuto l’esperienza insieme a una delle sue attuali compagne del GF Vip 6, la cantante lirica Karia Ricciarelli.

GF Vip 6, la concorrente contro Aldo Montano: “Mi fa cag***”

L’ex moglie di Pippo Baudo è molto legata allo sportivo e anche ieri sera si è complimentata con lui per la sua educazione, il modo di fare ma anche per il suo aspetto estetico. In una chiacchierata con Soleil Sorge la cantante ha parlato nuovamente del vippone: “Però a parte le nomination, stasera era davvero bellissimo. Poi con quel completo blu che aveva addosso stava bene sul serio“.





A quel punto Soleil Sorge ha lasciato Katia Ricciarelli, e non solo, senza parole. “Oddio, secondo me no. Cioè io non riesco proprio a vederlo così. A me proprio fa ca***e“. Non è un mistero l’antipatia che i due vipponi provano reciprocamente e giusto pochi giorni fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva attaccato lo schermidore.

La maleducazione di questa ragazza è troppa … sciacquati la bocca prima di parlare di un campione , nella vita … #gfvip pic.twitter.com/ID78nMQQoX October 26, 2021

“Qui siamo tutti a dire che Aldo è bravo, ma fa delle cose totalmente fuori luogo. Perché io divento cattiva, invece lui viene visto come uno che dice quello che pensa. Lui è maleducato, dice parolacce, si comporta in dei modi… Fa la sauna poi va a farsi il bagno sudato. È goliardico in modo immaturo, non è tutto questo granché di persona. Quindi non capisco perché a lui sia permesso un po’ tutto e riesca comunque a passarla liscia“.