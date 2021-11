“Fa schifo, ribrezzo…”. Manuel Bortuzzo devastato dalle critiche dopo gli ultimi fatti al GF Vip

Puntata con molti colpi di scena al GF Vip 6. In particolare Lulù Selassiè ha avuto un attacco di panico e durante la diretta si è chiusa in bagno e, in lacrime, ha anche rifiutato di partecipare alla sorpresa per lei e le sorelle salvo poi ripensarci ma il suo comportamento ha fatto infuriare Alfonso Signorini.

“Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente, mi riferisco a Lulù Selassié, come tu abbia pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo. Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile: saresti in nomination d’ufficio, Lulù”, ha detto il conduttore leggendo il comunicato ufficiale del GF Vip 6.





Dopo quella di Alfonso Signorini, è arrivata anche la critica di Manuel Bortuzzo, con il quale, in passato, la principessa ha avuto un flirt, poi chiuso a causa di alcuni suoi atteggiamenti troppo possessivi. “Mi dissocio dai suoi comportamenti. Lasciami vivere, ti ho detto quello che penso. Mi dissocio dai tuoi comportamenti, non mi vanno bene e sono cose tue, non sono affari miei”, ha detto Manuel rivolgendosi a Lulù, che era andata da lui per sfogarsi.

L’atteggiamento di Manuel nei confronti di Lulù è cambiato e se prima il 22enne era amatissimo dal pubblico, questi suoi ultimi comportamenti stanno facendo storcere il naso a molti utenti social. Ne è la prova Twitter, dove nelle ultime ore sono arrivati tanti cinguettii contro Bortuzzo. “Io Manuel Bortuzzo lo schifo proprio mi fa veramente ribrezzo”, si legge su Twitter.

“Io ti giuro che non sopporto nemmeno la paraculaggine degli altri concorrenti che passano sopra i suoi atteggiamenti e lo esaltano sempre di più”, “Vattene a fan**lo pazza” uno dei tanti insulti rivolti da Manuel a Lulù per il solo motivo di aver cercato un pò di conforto dopo una puntata difficile. Per il nuotatore neanche un richiamo in confessionale, ad alcuni tutto è concesso”, sono alcuni dei tweet contro il nuotatore.