Clarissa Selassiè è l’eliminata dalla 23esima puntata del GF Vip 6. Questa settimana la principessa era al televoto con la sorella Lulù, Manila, Soleil e Carmen e prima della diretta di lunedì 29 novembre, ha parlato della possibilità di lasciare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Mi dispiacerebbe uscire adesso, l’ho sempre detto. Io sono stata sempre me stessa e questa cosa è stata premiata perché nella Casa non avevano motivo per nominarci”, aveva confessato la più piccola delle principesse Selassiè. “Io devo ringraziare solo me stessa per il carattere che ho”, aveva aggiunto la parlando del suo percorso al GF Vip 6. “Mi merito di stare qua perché sono sempre stata leale. Io non ho paura di uscire, ma mi dispiacerebbe uscire perché il mio percorso è ancora incompleto, solo per quello”, aveva confessato.

GF Vip 6, dopo la diretta Jessica Selassiè scoppia in lacrime

Il pubblico a casa ha deciso di mandarla a casa dopo la puntata in diretta la sorella Jessica si è a lungo sfogata con Carmen Russo. Amareggiata per l’uscita della sorella e reduci anche da uno scontro con Katia Ricciarelli, Jessica si è detta molto dispiaciuta per il comportamento di alcuni inquilini della casa al momento dell’eliminazione di Clarissa e per l’atteggiamento di Lulù in puntata.





“Il fatto che siamo sempre andati tutti a salutare alla porta, a parte noi non c’era nessuno a salutare Clary. Mi è dispiaciuto tantissimo”, ha detto Jessica. Carmen ha cercato di tranquillizzarla spiegandole che lei c’era, ma questo non è bastato a rasserenarla. “Tu si ma gli altri? Sono rimasti là. Sinceramente per lei non mi è piaciuto, sono rimasta male”.

ma non é possibile che l'unica persona a consolare Jessica é stata Carmen. Non mi piace questo comportamento si puo esser pro o contro ma Jessica é sempre disponibile per tutti #gfvip November 30, 2021

Comunque a tutte le bambine fan di Manila che si chiedono del perché Carmen sia amata, facciamole vedere ieri il discorso tra Carmen e Jessica. #GFVIP November 30, 2021

“A guardarlo dall’esterno non era carino, era come se era l’unica persona che non vedevano l’ora che se ne andasse, che nessuno avesse simpatia nei suoi confronti o un legame. Se ne sono andati e ‘ciao ciao Clary, ciao’ e son rimasti lì. Non l’hanno neanche accompagnata alla porta. Questa cosa mi fa stare male se la devo guardare dall’esterno”, ha detto ancora un’amareggiata Jessica a Carmen, che poi l’ha abbracciata.