“Fuori ha una fidanzata”. Alessandro Basciano trema, la segnalazione (con foto) fuori dal GF Vip

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati una coppia a tutti gli effetti al GF Vip 6. Dopo un primo approccio e i primi baci, l’ex volto di Uomini e Donne si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni per fare una vera e propria proposta.

“Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto Alessandro Basciano, ricevendo un bacio dall’ex tronista di Uomini e Donne, che così ha messo fine al tira e molla con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano conosciuto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez.

La puntata di lunedì 10 gennaio 2022 ha portato alla rottura tra i due vipponi. Dopo scontri, lacrime, chiarimenti e baci, il concorrente del reality show ha mollato la coinquilina, che in questi giorni aveva mostrato reticenza a parlare della loro relazione: “Allora significa che non devi più relazionarti con me, che non devi più affrontare questa conoscenza con me. Ti dico che ufficialmente io e te non stiamo giù insieme”.





Una doccia fredda, durata solo poco, perché dopo aver discusso tra i due è tornata la pace. Tutto bene, si fa per dire, perché fuori dalla casa è arrivata una notizia a dir poco clamorosa. A riportarla sui social è l’influencer napoletana Deianira Marzano, che in queste ore ha ricevuto una segnalazione

su una ragazza che sarebbe la fidanzata di Alessandro Basciano.

Niente di confermato – almeno al momento – ma nella chat pubblicata da Deianira Marzano si legge il messaggio e si vedono le foto della ragazza, che il 4 dicembre – quindi poco prima del suo ingresso nella casa – sarebbe stata ospitata a Roma da Basciano. A testimonianza di ciò ci sono delle foto che sono state scattate a Roma, ma ovviamente le foto non dimostrano che tra i due ci sia una relazione.