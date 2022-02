Ancora una volta quasi tutta la prima parte della puntata del GF Vip 6, quella andata in onda giovedì 17 febbraio 2022, è stata dedicata la triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Da quando l’attore è tornato nella Casa, infatti, gli equilibri sono di nuovo crollati. E alla fine del “gioco” proposto da Alfonso Signorini ai tre, Soleil Sorge ha dichiarato di voler interrompere l’amicizia con Alex Belli, in quanto non vuole più vedere soffrire nessuno.

Non solo, nel corso di questo confronto al buio avvenuto nella Casa del GF Vip 6, l’influencer ha anche smontato questa loro teoria dell’amore libero, appoggiata ancora una volta da Sonia Bruganelli che, dal primo giorno, ha dimostrato di simpatizzare per lei.

GF Vip 6, la seconda finalista

Solo più tardi si è passati ad altri argomenti come il passato di Giucas Casella, gli attriti tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié e Kabir Bedi e Manila Nazzaro. Poi anche il provvedimento disciplinare per Alessandro Basciano, annunciato già prima della diretta sui canali social del GF Vip 6: nomination d’ufficio per l’ex UeD a causa delle violazioni al regolamento e il suo atteggiamento “arrogante e intimidatorio”.





Ma soprattutto si è scoperta la seconda finalista di questa lunghissima edizione del GF Vip 6. La prima, ricordiamo, è stata Delia Duran mentre questa settimana a sfidarsi al televoto c’erano Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Tutte convocate in studio da Alfonso Signorini durante la 42esima diretta.

Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione di #GFVIP è… Lulù! 🧚‍♀️ pic.twitter.com/Q5XFdNlp4Y February 17, 2022

L’ha spuntata la princess, che dunque accede direttamente alla finale in programma il prossimo 14 marzo. Era emozionantissima Lulù Selassié, ha detto che non se l’aspettava per niente. E Alfonso Signorini, ricordando le sue timidezze e insicurezze iniziali, ha sottolineato: “E chi l’avrebbe mai detto?”. Le percentuali: Lulù ha ricevuto il 57% di voti, Soleil il 40% e infine Katia il 3% di voti.