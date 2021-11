Al GF Vip è stata una serata difficile per Soleil Sorge. Infatti è finita in mezzo al confronto a tre con Alex Belli e sua moglie Delia Duran. La modella è entrata in casa e ha voluto affrontare l’influencer che nei giorni scorsi si è avvicinata a suo marito. Delia Duran ha affermato che secondo lei Soleil Sorge debba vergognarsi del suo comportamento. “Sei entrata in casa dicendo di avere rispetto per le donne, ma sei la prima a non portarlo. Parli di amicizia, e sono convinta che l’amicizia tra uomo e donna ci sia. Ma dall’amicizia al tuo comportamento c’è un abisso”.

“Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex… ricordati che io sono fuori – ha proseguito -. Il tuo comportamento mi ha ferita, perché è un uomo sposato, non dovresti nemmeno guardarlo. Dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento, vedo e ascolto quello che fate. […] Ti sei svelata per quello che sei, sei una gatta morta. […] È la donna che deve fermare l’uomo”.

Nel post puntata i protagonisti della vicenda hanno iniziato a esaminare l’accaduto e a capire cosa potrebbe accadere adesso. Nella discussione è intervenuta pesantemente anche Miriana Trevisan che ha avuto un acceso diverbio con Soleil Sorge, rinfacciandole alcune frasi che ha sentito durante la puntata. L’ex volto di “Non è la Rai” ha voluto dare ai due il suo parere su quanto accaduto.





“L’ho detto anche a lui, devi stare attento a queste cose perché eravate molto ubriachi, che era troppo e che Delia sarebbe rimasta ferita – ha sottolineato l’ex volto di Non è la Rai -. Ho detto tutto, io non ho niente da nascondere hai capito? E non venire a insegnare a me, che prima stavi parlando di me e Nicola, quando io da te ho avuto solo consolazione. Adesso vuoi colpire me? Poi chi altro?”. “Non voglio colpire te, io non ho interesse a colpire nessuno. Non mi piace quando vengono dette le cose dietro. Io sono la prima che ti viene a dire le cose, come ho fatto oggi. Io da te sono sempre venuta a dire quello che penso e a parlarti sempre per prima…io”, è stata la risposta di Soleil Sorge alludendo forse al fatto che, da parte di Miriana, non c’è stata la stessa sincerità.

“Tre giorni ci hai messo, stavo ballando sotto la pioggia e hai detto ‘poverino, lui (Nicola, ndr) stava di là male e lei balla sotto la pioggia’. A una donna di 50 anni deve essere rotto il ca**** perché deve consolare uno – ha replicato Miriana Trevisan facendo riferimento a quanto accaduto qualche sera prima – Lo hai detto tu che sta soffrendo, ma di che cosa? Lui mi ha detto ‘mi arrangio io’”. “Scusami se in questo momento non mi interessa parlare di te e Nicola, non è il momento. Volevo solo dirti una cosa così ce lo ricordiamo domani”, ha concluso poi la Sorge ancora scossa per quanto accaduto in puntata. “Infatti a me interessa parlare con Alex“, è stata l’immediata replica di Miriana. “Sì infatti, perché ti conviene”, la controreplica di Soleil a cui la Trevisan ha poi prontamente ribattuto: “Conviene che cosa? Perché te devi sempre colpire qualcuno”.