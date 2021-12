Tra una battuta e l’altra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli non riescono a stare lontani. Il feeling tra loro due è sembrato evidente sin dal primo momento e spesso finiscono per scambiarsi tenerezze e baci nella casa del Grande Fratello Vip davanti a tutti gli altri coinquilini. Nicola Pisu sembra un lontano ricordo per l’ex valletta di Mike Bongiorno e Biagio D’Anelli non disdegna la sua compagnia tanto che tra un bacio a stampo e l’altro le ha detto: “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, e lei risponde: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”.

I due si erano già scambiati qualche bacio e Miriana Trevisan aveva subito sottolineato la cosa: “Ah quindi mi dai un bacio così e non di nascosto, lo fai perché sei onesto” e lui di contro: “Ma se questo lo chiami bacio, allora io sono un campione del mondo. Non può essere un bacio perché tu sei rimasta ferma e i baci si danno in due”.

Miriana Trevisan non sa che nel frattempo al di fuori della Casa c’è una donna indispettita. Si tratta della fidanzata di Biagio D’Anelli, Silvana Curcio che avrebbe deciso di lasciare l’opinionista proprio per quello che sta accadendo al GF Vip 6 con l’ex ragazza di Non è la Rai. La notizia è stata riportata dal magazine Novella 2000. La vicinanza tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sarebbe alla base della scelta della donna che in questo momento si considera single.





Novella 2000 riporta che Silvana Curcio avrebbe già preso la decisione di lasciare Biagio D’Anelli. Ed è anche possibile che la ragazza di origini calabresi possa anche varcare la porta rossa di Cinecittà per comunicare la decisione al diretto interessato. Intanto nella Casa c’è chi sta parlando con Miriana Trevisan per provare a frenarla. Si tratta di Katia Ricciarelli che non risparmia battute nei suoi confronti.

Miriana Trevisan si sfoga con le altre coinquiline Manila Nazzaro, Sophie Codegoni e Valeria Marini dopo il confronto con Katia Ricciarelli. La cantante senza mezzi termini ha giudicato così il suo rapporto con Biagio D’Anelli: “Dai finiscila di fare la santarellina, che gli racconto chi sei veramente”. Parole, che fanno riflettere l’ex ragazza di Non è la Rai che non riesce a frenare la sua rabbia: “E chi sono? Una donna che porta la sua femminilità qui dentro”, si difende. “Queste battute taglienti, con me non si deve proprio permettere”. Quindi Manila Nazzaro prova a farla ragionare: “Lui ha delle attenzioni verso di te che una persona fidanzata non deve avere”, spiega interpretando l’atteggiamento di Katia Ricciarelli come la volontà di proteggerla.