Altro confronto al GF Vip tra Alex Belli e Delia Duran. La modella venezuelana negli scorsi giorni ha deciso di lasciare suo marito. L’episodio dell’aereo che ha sorvolato la Casa con la scritta “Solex” (Soleil Sorge e Alex Belli) l’ha mandata su tutte le furie. In lacrime ha detto: “Non ce la faccio più. Basta, lo lascio”. Alex Prima di entrare in Casa Alex Belli ha parlato con Alfonso Signorini e gli ha spiegato di non comprendere come mai la moglie voglia lasciarlo solo perché i fan hanno mandato un aereo dedicato ai “Solex”:

Nathaly Caldonazzo ha consigliato a Delia Duran di togliere l’anello e darlo a Soleil Sorge. In diretta la modella venezuelana è apparsa davvero sconvolta e ad Alfonso Signorini ha spiegato: “Se voglio lasciare Alex? Sono in una fase confusionale. Devo capire, devo guardarlo negli occhi perché non ce la faccio più. Non voglio continuare questa pagliacciata che mi fa del male. Voglio vederlo in faccia e capire cosa vuole lui. Non posso essere io a continuare a perdonarlo, ad andare avanti senza il suo appoggio. Se è un uomo vero, deve venire a parlarmi guardandomi in faccia, perché io sono stufa”.

Poi ha raggiunto Alex Belli in passerella e si è scagliata contro di lui: “Cosa vuoi fare nella tua vita? Continuare con queste manie di protagonismo? Invece di proteggere il nostro rapporto, continui a scrivere l’hashtag “Solex”. Perché continui a mettere questo cavolo di hashtag. Non ti capisco”. Nonostante Alex Belli le abbia ricordato che per lei ha fatto un bellissimo post che non è stato fatto vedere, Delia Duran lo ha accusato di non comprendere la sua sofferenza: “Tu con lei hai avuto un rapporto che è andato oltre l’amicizia”.





Allora Alex Belli ha provato a placarla: “Io ho scelto te. Non fare Santa Maria Goretti. Vuoi calpestare il nostro anello, simbolo del nostro amore e della nostra libertà. Se io ho un’amicizia con Sole è un’altra cosa e lei lo sa. Io ti ho chiesto perdono perché so che erano immagini forti. Ma quello che siamo noi, è un rapporto libero”. Ma Delia Duran gli ha chiesto di precisare che non hanno la libertà di andare a letto con altre persone: “Non significa che puoi andare con un’altra donna. Spiega cosa significa un rapporto libero”.

Lui ha continuato: “L’amore è libertà. Non possiamo discutere alla nostra età per un post e un aereo. Io ho fatto post di amicizia, che non vanno a minare quello che siamo noi. Racconta quello che siamo noi, abbiamo la possibilità nel 2022 di raccontare un altro frangente dell’amore. Noi siamo questo, non siamo la coppia del Mulino Bianco. Noi abbiamo questo anello perché abbiamo giocato a carte scoperte dall’inizio. Delia Duran è l’amore della mia vita, è libera mentalmente. Stai attenta, stanno cercando di calpestare quello che siamo noi”. Alex Belli ha anche parlato con Soleil alla quale ha detto: “La nostra amicizia è la causa di tutto perché io la difendo andando contro il mondo”. Le parole di Alex Belli sono state criticate dai social e anche Alfonso Signorini ha commentato: “Mi chiedo cosa stai a fare ancora con Delia? Si capisce benissimo che con Soleil hai un altro tipo di rapporto e la passione che c’è tra voi due non l’ho vista prima”.