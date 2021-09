L’esperienza all’interno della casa del GF Vip 6 non è iniziata nel migliore dei modi per Raffaella Fico. Che la showgirl ex di Mario Balotelli non avrebbe avuto vita facile era parso chiaro già dalla prima puntata. Neppure un’ora dopo l’ingresso si era immediatamente scontrata con l’ex Uomini e Donne Soleil Sorge con la quale i rapporti, già da prima, non erano idilliaci. Soleil aveva salutato la nomination di Raffaella con un ‘by bit’, letteralmente ‘ciao str**’. Abbastanza per scaldare gli animi.



Raffaella Fico, pur mantenendo la calma, aveva risposto a tono alla vippona. La storia poi si era chiusa lì, nei giorni successivi pochi sguardi e tanta diffidenza tra le due. Una situazione che ha contribuito a generare la crisi di cui è rimasta vittima poco prima della seconda puntata del GF Vip 6. Tanti hanno infatti notato che a poche ore dal via di questo GF Vip 6 la ex di Mario Balotelli mostra già i primi segnali di stanchezza e di crisi. Lei stessa del resto non ha nascosto la sua sofferenza e nostalgia verso il nuovo fidanzato.



“Raffaella Fico sta solo al secondo giorno e già si annoia, figuriamoci se faceva parte dell’edizione precedente che è durata mezzo anno”, ha scritto un utente sui social. E altri: “La Fico in crisi dopo 48 ore. Si sta già annoiando e le sembra di essere in casa da un’eternità. Non arriva a novembre” e “Tempo due giorni e abbandona”, scrivono quelli che non credono affatto nella prolungata permanenza in casa dell’ex fidanzata di Mario Balotelli.







Che, aggiunge un’altra: “In tutto questo io ho sentito parlare Raffaella Fico tre volte da quando è in Casa”. Passato il momento di sconforto la showgirl è alle prese con un delicato problema. Ha perso la biancheria intima ed è subito iniziata “la caccia” al concorrente che, forse per sbaglio, l’avrebbe presa.

Raffaella Fico si sarebbe accorta di aver smarrito della biancheria intima a cui sarebbe stata affezionata e così la showgirl avrebbe iniziata a cercare i capi in questione, senza successo. Probabilmente una delle concorrenti all’interno del programma avrà preso la biancheria scambiandola per la sua, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e per questo Raffaella Fico starebbe continuando a cercarla.