Grosse novità in arrivo al GF Vip 6. In questi ultimi giorni non si fa che parlare dei nuovi concorrenti pronti a entrare nella Casa e nell’ultima diretta, dopo una marea di indiscrezioni e poi di nomi, Alfonso Signorini ne ha dato conferma. E ha anche anticipato che due di loro, già in quarantena, sono pronti a varcare la famosa porta rossa nella diretta del lunedì.

“Attenzione perché lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti e via via molti altri – ha esordito all’inizio della puntata il conduttore – Amici a casa lo dico solo a voi in esclusiva: molti altri ne entreranno nelle prossime puntate. Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo”.

GF Vip 6, “via in 5 a dicembre”

Alfonso Signorini non ha fatto nomi, ma Giuseppe Candela per Dagospia sostiene che le prime ad animare la Casa saranno Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Ma come sottolineato nell’ultima diretta del GF Vip 6, i “vecchi concorrenti” non hanno ancora idea del prolungamento – di diversi mesi – del reality a cui stanno partecipando.





Come prenderanno la decisione del GF Vip 6? Ricordiamo che lo scorso anno Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini decisero di interrompere l’esperienza nella Casa prima di Natale. Cosa succederà in questa edizione? Quale sarà la reazione dei gieffini appena sapranno del prolungamento? Il 13 dicembre è il giorno in cui i loro contratti scadranno, quindi saranno chiamati a scegliere: restare o andarsene.

Stando alle prime indiscrezioni ottenute dall’influencer Amedeo Venza, sono ben 5 e tutti molto amati dal pubblico i concorrenti che stanno già pensando di lasciare il GF Vip 6 in anticipo. Sono Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e Aldo Montano. Naturalmente non è possibile saperlo con certezza, bisognerà attendere puntata del 13 dicembre.