Già prima che iniziasse la 42esima puntata il GF Vip 6 aveva annunciato sui canali social che ci sarebbe stata una punizione per un concorrente e così è stato: durante la diretta di giovedì 17 febbraio, Alfonso Signorini ha letto il comunicato degli autori alla Casa.

Diverse e continue infrazioni del regolamento e di un atteggiamento “arrogante ed intimidatorio” hanno costretto il GF Vip 6 a prendere un provvedimento nei confronti di Alessandro Basciano, che è stato attaccato duramente anche in studio per i suoi atteggiamenti, soprattutto con Sophie Codegoni. Alla fine del comunicato, il verdetto: andrà direttamente in nomination e rischierà l’eliminazione durante la prossima puntata. L’ex corteggiatore ha provato a discolparsi e anche Sophie Codegoni ha cercato di prendere le sue parti.

GF Vip 6, provvedimento per Alessandro Basciano

Dopo questa decisione presa dal GF Vip 6, Alessandro Basciano ha minacciato di ritirarsi dal reality show. E Alfonso Signorini è subito intervenuto dopo aver sentito: “I miei autori mi dicono che domattina Alessandro Basciano vuole lasciare la Casa, se se ne va ce ne faremo una ragione, eh”, ha detto.





Poi, dopo essersi collegato di nuovo con la Casa, il conduttore del GF Vip 6 ha chiesto spiegazioni all’ex UeD: “Mi dicono che vuoi uscire, è vero?”. “Sì ci stavo pensando, non mi voglio giustificare, ma ho visto sempre un senso unico nei miei confronti”. A quel punto Alfonso Signorini ha cercato di farlo ragionare.

Alfonso legge il comunicato di Grande Fratello: è necessario un intervento in seguito al comportamento di Alessandro. Per lui è prevista una nomination d'ufficio. #GFVIP pic.twitter.com/t8HbYpwEHB February 17, 2022

“Non prendere questa nomination come un attacco personale, stiamo punendo gli atteggiamenti. Il pubblico sa che sei una brava persona, è lui che decide”. E sono bastate queste parole a convincere Alessandro Basciano, che dunque non abbandonerà prima di sapere la decisione dei telespettatori. Al televoto, oltre a lui che ci è finito d’ufficio, ci sono Kabir Bedi, Barù e Nathaly Caldonazzo.