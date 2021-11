Il colpi di scena non mancano al Grande Fratello Vip. In questi giorni, soprattutto dopo le nomination di lunedì, gli animi di alcuni inquilini sono più calienti che mai. Basti pensare alla sfuriata fatta da Katia Ricciarelli a Sophie Codegoni e Jessica Selassié, che le avevano chiesto di aspettare pochi minuti per mangiare la pizza.

La soprano è sbottata e con toni definiti anche dai social eccessivi, ha criticato le inquiline della casa: “Non siamo bambini. Prendo tutta la pizza che voglio, non devo aspettare. Posso prenderla? Altrimenti la sbatto fuori”, ha detto prendendo la pizza e andando a mangiarla in veranda.

GF Vip, un misterioso biglietto nella borsa delle principesse

Come un fiume in piena la cantante si è sfogata con Davide Silvestri pronunciando parole che hanno fatto infuriare i social: “Si sono montate la testa, adesso le mando a fare in co. Non si può andare avanti così, per vedere i sorrisetti di quella cog**a (Miriana Trevisan ndr) con la Clarissa. Odio! Adesso sta facendo gruppo, capito? Con le minorenni. La conosco ormai”.





A causa della sfuriata di Katia Ricciarelli, anche le principesse Selassiè hanno avuto un battibecco. Mentre Clarissa e Jessica non hanno gradito il comportamento della soprano, Lulù ha sgridato le sorelle perché troppo lente nel preparare la pizza. Le parole di Lucrezia non sono piaciute a Clarissa e soprattutto a Jessica, sempre pronta per mettersi ai fornelli e a cucinare per tutti.

Dopo la lite gli animi si sono calmati anche grazie a un misterioso biglietto trovato da Clarissa dentro una pochette. “Jessica corri, mamma ci ha lasciato un biglietto… vieni a leggerlo!”, ha gridato la più piccola delle sorelle attirando l’attenzione di Jessica e Lulù. Il biglietto è stato mostrato anche a Gianmaria, ma al momento non si conosce il contenuto ma dopo averlo letto Clarissa e Lulù sono scoppiate a piangere.