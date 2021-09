Le principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare, continuano a regalare perle e siparietti trash al Grande Fratello Vip.

Entrate tutte e tre come single, all’interno del GF Vip 6 Lucrezia ha intrecciato una ‘relazione’ con Manuel Bortuzzo, noto alle cronache per essere rimasto coinvolto in una sparatoria nel quartiere Axa di Roma e a causa della quale è costretto in una sedia a rotelle, mentre è di queste ore un avvicinamento di Samy Youssef a Jessica. È stata proprio la maggiore delle tre principesse a rivelare il gossip alle altre concorrenti della casa.

GF Vip 6, Clarissa Selassié parla dei flirt vip

“Mi ha preso la mano, poi ha preso la mia mano e me l’ha fatta mettere sulla sua coscia… Io imbarazzata – ha raccontato ancora Jessica alle altre ragazze della casa – Ad un certo punto mi ha proprio abbracciata e mi ha messo davanti a lui”. Mentre Lucrezia è impegnata in una profonda conoscenza con Manuel Bortuzzo e Jessica inizia a essere corteggiata dal modello Samy, la piccola Clarissa ha lanciato una bomba gossip sul suo passato amoroso. Con nonchalance e spontaneità, Clarissa Selassié non ha fatto mistero dei suoi flirt passati parlando anche di personaggi noti.





“Qui non mi sto nemmeno trattenendo. – ha raccontato Clarissa a Sophie Codegoni – Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio. Tipo Samy è bello, mi piace, ma finisce lì. Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima. Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io”.

No Clarissa che si frequentava con un giocatore della Juve #GFvip pic.twitter.com/l3svGipERG September 29, 2021

Poi, come riporta il sito Biccy, la bomba gossip: ”Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve e…“. In quel momento la regia ha cambiato inquadratura e non ha mandato in onda il resto del discorso della piccola principessa.