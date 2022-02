Sembra che l’ingresso di Alex Belli al GF Vip 6 abbia fatto bene a Delia Duran, che dopo i primi momenti di tensione inizia ad accettare di più l’amicizia che c’è il marito e Soleil Sorge, soprattutto dopo aver avuto un quadro molto più chiaro sui sentimenti che il marito prova ancora per lei. Nei giorni scorsi i due si sono appartati nella stiva della Love Boat e dopo un lungo e passionale bacio i due si sono chiusi in bagno e la modella venezuelana ha confessato a Lulù di aver fatto l’amore con il marito.

Ora Alex Belli e Delia Duran trascorrono più tempo insieme e anche questa notte, prima di andare a dormire, si sono confidati sul tema ‘Soleil’. “Sei riuscito a parlare con Soleil?”, ha chiesto Delia ad Alex che, sorridendo, dice di aver affrontato con l’influencer un discorso poco rilevante e privo di senso: “Tra me e lei c’è una guerra” afferma e spiega che, piuttosto che avere un chiarimento, i due si sono solo lanciati delle frecciatine, provocandosi.

GF Vip 6, polemica sull’accordo in bagno tra Alex Belli e Delia Duran

Delia ha cercato indagare sempre di più ma, notando le vaghe risposte di Alex, è un po’ indispettita ed esclama: “Voi siete molto simili, non siete chiari”. “Lei non si espone mai” ha detto Alex Belli, ammettendo di essere stanco del modo in cui Soleil Sorge ribalta le situazioni in suo favore e continua a non essere chiara.





Delia ha confessato al marito di aver cambiato idea sulla ‘nemica’ aprendo anche la porta a una possibile amicizia: “Non voglio che voi rinunciate alla vostra amicizia”, ha detto la modella al marito. Insomma, per il momento sembra che nella casa regni la serenità, ma secondo i telespettatori anche questo farebbe parte del famoso piano organizzato dalla coppia.

A questo proposito sui social circola un video in cui Alex Belli e Delia Duran si mettono d’accordo per organizzare uno scambio di fedi davanti alle telecamere. “Io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove comunque ci scambiamo le fedi e queste robe qua”, ha detto Alex Belli, che poco prima era entrato nel bagno della Love Boat. “Le abbiamo già, ora me la metto”, ha detto Delia, ma Alex ha continuato a spiegare: “No, no ce le scambiamo lì dentro. È bello”.

ALEX BELLI VUOLE ORGANIZZARE CON DELIA QUALCOSA IN LOVE BOAT CON LO SCAMBIO DELLE FEDI E DICE CHE È UFFICIALE MA SARÀ TRASMESSO IN MONDOVISIONE? GLI INQUILINI SONO PREGATI DI PARTECIPARE #GFvip #lareginaderoma #SoleilSorge pic.twitter.com/hdyhArxv2G February 19, 2022

“Che grandissima presa per il c**o. Eccoli pronti a girare un’altra scena”, “Io non ho parole. Se glielo lasciano fare è scandaloso. Praticamente decidono loro come se stessero girando le scene di un film”, “Altri teatrini in arrivo, che noia”, “Ma basta”, sono solo alcuni dei commenti al video che circola in rete.