Altra ricca puntata del GF Vip 6, quella del 6 dicembre 2021. Tutto è iniziato con un annuncio di Alfonso Signorini: Alex Belli è in crisi. Poco prima della puntata ha raccontato in confessionale che non riesce più a gestire il rapporto con Soleil Sorge. E che soprattutto non vorrebbe mettere in pericolo il matrimonio, per questo starebbe pensando di andare via. Ma le cose poi sono rimaste abbastanza stabili. Poi un grande scontro tra Lulù Selassié e Maria Monsè: le due hanno raccontato di essersi riappacificate, Maria si è scusata dopo la scorsa puntata.

Poco dopo il confronto tra Soleil e Aldo Montano in Super Led dopo il faccia a faccia dei giorni scorsi. L’uomo ha raccontato che di natura non ama mettersi in mezzo alle discussioni, lo ha fatto con Alex Belli perché lo riguardava da vicino e soprattutto considerava l’attore una persona a lui vicino nella Casa del GF Vip 6. Per Aldo poi c’è stata una sorpresa da sua moglie Olga che poi è apparsa anche in collegamento. Cambiando argomento, Sophie e Gianmaria hanno parlato del bacio e se ne sono dati uno in diretta.

Poi il padrone di casa ha coinvolto Patrizia Pellegrino, l’ha chiamata in Mystery Room e ha ripercorso con lei la sua storia. Per lei c’è stata anche una sorpresa dalla figlia Arianna. Ma non è finita: Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli hanno scoperto con una clip cosa si dice di loro in giro, nella Casa del GF Vip 6. In realtà quella che si è esposta di più è Soleil.





Per Biagio è un’amicizia splendida e sotto le coperte ci sarebbero solo chiacchiere e domande. Poi si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù, che sembrano aver raggiunto una tregua. Per ora, almeno. Per le Selassié è arrivata una lettera del fratello, mentre Carmen Russo ha rivisto il suo Enzo Paolo. Ma veniamo a noi: l’eliminata della venticinquesima puntata del GF Vip 6 è Patrizia.

Le percentuali sono: Lulù 36%, Jessica 35%, Patrizia 29%. Ed è arrivato il momento delle nomination: questo televoto non sarà eliminatorio, ma ci sarà invece il preferito. Anche in questa puntata del GF Vip 6 ci sono stati gli immuni della Casa: Katia, Aldo e Giacomo e Valeria. Adriana ha dato l’immunità a Lulù, mentre quella di Sonia è andata a Gianmaria. I nominati sono Maria Monsè, Soleil, Sophie, Jessica, Miriana e Biagio.