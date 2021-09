Si preannuncia già come un’edizione scoppiettante quella del “Grande Fratello Vip 6”. Nella giornata di ieri si è consumata una piccola disavventura per una delle principesse concorrenti al reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo appena due giorni di reclusione nel loft di Cinecittà circola già sui social un video diventato virale…

“Siamo tutte e tre single e nella Casa cerchiamo un bono!”. Si erano presentate così le tre principesse etiopi, Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié, che hanno rivelato di discendere direttamente dal Re Salomone. E sono loro le protagoniste di un filmato che sta facendo il giro del web, suscitando parecchio stupore. Lucrezia pare abbia trovato nell’insalata uno scarafaggio.

Può succedere davvero di tutto nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Una delle principesse sembra che abbia rinvenuto nel suo piatto di insalata un insetto. Nel filmato, diffuso sui social e rilanciato da alcuni siti come “Novella 2000”, si può vedere Lucrezia e l’influencer Soleil Sorge saltare sulla sedia e allontanarsi un po’ dal tavolo. La scenetta mentre gli altri coinquilini stavano mangiando tranquillamente insieme. Reazioni contrastanti a riguardo: a detta di alcuni si trattava davvero di un insetto. Qualcun altro invece ha banalizzato: “Macché scarafaggio”.





Per Alex Belli non poteva essere nient’altro che una semplice farfallina: “L’abbiamo appena pulita, che esagerate, su. Siamo in un ambiente asettico… È una farfalla”, ha tuonato l’ex volto noto di “Ballando con le stelle”, diventato famoso con la soap di Canale 5 “CentoVetrine”.

Dal video non si vede molto bene di che si tratti in effetti. Dove sta la ragione? Riuscite a capirlo? Ad ogni modo dopo un attimo di panico è arrivata la battuta della showgirl Raffaella Fico, che con ironia ha sottolineato: “Tommaso non ha lavato bene l’insalata, mannaggia”. Niente di grave insomma, ma per altri vipponi potrebbero essere presi dei provvedimenti. Altro che incidente dello scarafaggio, due inquiline che avrebbero bestemmiato. Di chi si tratta? Due nomi forti di quest’edizione del GF Vip 6.

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli si sarebbero lasciate andare a delle imprecazioni. Alla prima pare sia successo mentre si trovava insieme a Gianmaria Antinolfi; la seconda invece mentre stava mangiando un pacchetto di patatine si sarebbe lasciata andare ad un commento che non a tutti è piaciuto. Anche in questo caso il popolo del web si è diviso: intercalari o bestemmie vere e proprie? Vedremo se la produzione prenderà provvedimenti seri in tal senso. Non sarebbe la prima volta…

Le regole quest’anno saranno ancora più severe, come spiegato da Alfonso Signorini su “Tv Sorrisi e canzoni”, ma bisognerà tener conto di tanti fattori. “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione”.

E ancora: “Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”, aveva detto il conduttore e direttore di “Chi” all’indomani della partenza del “GF Vip 6”. Dunque? Staremo a vedere cosa accadrà…