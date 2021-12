L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata in larga parte dedicata ad Alex Belli e Soleil Sorge che, dopo il confronto con l’attore, si sta avvicinando molto al nuovo concorrente Allessando Basciano. L’ex corteggiatore di UeD ed ex tentatore di Temptation Island, è entrato in gioco proprio dopo l’uscita di scena (forse definiva) di Alex Belli.

Dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, che sono entrate in Casa il 71esimo giorno di GF Vip 6 e sono già state eliminate, Giacomo Urtis, Valeria Marini e Biagio D’Anelli, arrivati il giorno numero 78, venerdì scorso, 96esimo giorno di reality, è stata la volta di un altro trio: Alessandro Basciano appunto, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Ma si sa, i nuovi concorrenti non sono finiti qui.

GF Vip 6, chi sono i 2 nuovi concorrenti

Il GF Vip 6 finirà il prossimo 14 marzo, quasi tutti i vipponi “veterani” hanno confermato il prolungamento (Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno invece deciso di tornare a casa per le feste) ma presto la porta rossa si aprirà di nuovo. Lunedì 20 dicembre, infatti, Alfonso Signorini presenterà altre due nuove leve. I nomi? Li anticipa il sito Tv Blog e sono molto noti al pubblico.





Sono Nathaly Caldonazzo e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio conosciuto come Barù. La prima è un’attrice e showgirl già vista in programmi come L’Isola dei Famosi, dove ha partecipato insieme Giacomo Urtis ed Eva Grimaldi ed a Temptation Island Vip, la stessa edizione di Alex Belli e Delia Duran. Barù, invece, era nel cast di Pechino Express in coppia con Costantino Della Gherardesca e lo abbiamo visto anche a Detto Fatto e Cuochi & Fiamme.

Ma poi arriveranno altri: “Barù Gaetani d’Aragona e Nathaly Caldonazzo saranno dunque i due ingressi della puntata di lunedì – si legge sul sito – Il programma poi si fermerà per le feste natalizie per tornare in onda lunedì 27 dicembre per l’ultima puntata del 2021. Due nuovi ingressi sono poi previsti per la prima puntata del 2022 del GF Vip 6 prevista per lunedì 3 gennaio naturalmente su Canale 5″.