Al GF Vip 6 sono entrati Antonio Modugno e Gianluca Costantino nella puntata di venerdì 28 gennaio 2022. Due nuovi concorrenti e uno che, a quanto pare, se ne va. Perché nella diretta di lunedì prossimo dovrebbe uscire dal gioco Gianmaria Antinolfi.

“Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato – ha confessato il concorrente del GF Vip 6 a Manila Nazzaro – Però il weekend me lo prendo, andrò a Parigi con Federica (Calemme, che è appena stata eliminata dalla Casa, ndr). Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano e non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate”.

GF Vip 6, “nuovi ingressi”

A conti fatti, dunque, con le due new entry e la probabile uscita dell’imprenditore campano nella Casa del GF Vip 6 resterebbero 16 concorrenti. Ma ricordiamo che c’è ancora in ballo il famoso “biglietto di ritorno”. Il primo, quello pescato dalle donne, è già stato scoperto (lo aveva Miriana Trevisan), mentre quello scelto dagli uomini, ancora no. Chi lo avrà tra Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Davide Silvestri?





Quello di Manuel Bortuzzo è stato infatti aperto in settimana da Lulù Selassié: “Sei stato definitivamente eliminato dal gioco”, proprio come quelli di Alex Belli Aldo Montano. Ma potrebbero esserci nuovi ingressi: “Ci sono altrettante tre ragazze pronte ad entrare ma questo sarà un discorso in divenire”, ha detto Gabriele Parpiglia a Casa Chi parlando del GF Vip 6.

“Bisogna anche capire se Gianmaria lascerà perché non dimentichiamoci che siamo al 31 gennaio e mancano due mesi alla fine della trasmissione. – ha proseguito l’autore del GF Vip 6 – Per condire il pranzo, l’insalata del GF Vip, bisogna capire cosa succede dentro la Casa per poi allargare il contesto da inserire sempre dentro la Casa. Ecco, Gianmaria può essere uno sliding doors per le nuove scelte, questo sì”.