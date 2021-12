“È ufficiale, che bomba”. Delia Duran, la conferma dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip

Alfonso Signorini lavora ancora per il successo del GF Vip 6. Il conduttore del reality show vuole superare l’edizione dello scorso anno, quella che ha visto come vincitore Tommaso Zorzi, e per questo motivo ha cercato nuovi concorrenti. Difficilmente riuscirà a superare il successo della scorsa edizione, ma nella casa è in arrivo un personaggio che sicuramente regalerà tante chicche di trash.

Il GF Vip 6 ha raddoppiato la sua durata prevista, passando dai tre mesi previsti (settembre-dicembre 2021) arrivando fino a marzo 2022. Obiettivo del conduttore è ravvivare il cast dei concorrenti. L’ultimo uscito è Biagio D’Anelli, che nella casa aveva iniziato un flirt con Miriana Trevisan.

GF Vip 6, Delia Duran nuova concorrente

Prima di lui l’abbandono volontario di Francesca Cipriani e Aldo Montano, usciti dalla casa il dieci dicembre per trascorrere le festività natalizia con le rispettive famiglie. Gli ultimi a entrare al GF Vip 6 sono stati l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, la showgirl Nathalie Caldonazzo e Barù, foodblogger, esperto di vino e nipote di Costantino della Gherardesca.





Sono attesi altri tre concorrenti. Ufficiale l’attore Kabir Bedi, presentato ad alcuni vipponi il 27 dicembre. L’attore sta svolgendo la quarantena preventiva prima di poter varcare la porta rossa lunedì 3 gennaio 2022. “Durante questa quarantena mi sto allenando per entrare al meglio nella Casa della Grande Fratello Vip”, ha spiegato lui.

Tra i nuovi ingressi anche Delia Duran, moglie di Alex Belli, ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato da Blogo, la moglie dell’attore è in quarantena preventiva e dovrebbe entrare nella casa insieme al volto conosciuto per aver interpretato Sandokan.

Chissà se fra delia e soleil potrà nascere una CHIMICA SAFFICA#gfvip pic.twitter.com/cSCAaPXqH2 December 28, 2021

“Si tratta di una spifferata che potrebbe cambiare i piani ad Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli – che ieri si è collegato da remoto con Alfonso Signorini. Il motivo legato all’addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo”.