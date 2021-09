“Ecco chi vincerà”. GF Vip 6, spunta fuori il nome del vincitore: l’indiscrezione-bomba

Manca davvero pochissimo al ‘GF Vip 6’, il cui inizio è fissato per lunedì 13 settembre. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini e il cast dei 22 concorrenti è già stato ufficializzato da giorni. Il programma non è nemmeno cominciato, ma c’è già il nome di colui che potrebbe trionfare in questa edizione. C’è molta convinzione da parte degli esperti e dunque gli altri vipponi dovranno essere bravi a ribaltare una situazione, che sembra già propendere da una direzione.

C’è anche una ‘sorpresa’ che è arrivata da Amedeo Venza. Più che una sorpresa uno scoop: l’influencer ha detto via social di essere venuto in possesso di segnalazioni piccanti che riguardano due vipponi. Vipponi che, nello specifico, fingeranno di nutrire un interesse reciproco proprio per generare sgomento e curiosità e restare il più a lungo possibile in Casa. Si è vociferato che i diretti interessati possano essere Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ma nulla è ovviamente certo in questo momento.

Per chi non se li ricordasse tutti, ecco chi saranno coloro che parteciperanno al ‘GF Vip 6’: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Aldo Montano, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu.Tommaso Eletti, Samy Youssef, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro e le tre sorella Maconnèn Hailé Selassié. E tra questi c’è uno strafavorito.





Secondo le quote dei bookmakers, c’è un nome che è il favorito numero uno per succedere a Tommaso Zorzi. Dunque, il vincitore del ‘GF Vip 6’ dovrebbe essere Manuel Bortuzzo, quotato a 5, il nuotatore che è rimasto paralizzato dopo essere stato sparato in un agguato. Subito dopo di lui c’è Sophie Codegoni a 7 e al terzo posto ex aequo le showgirl Raffaella Fico e Francesca Cipriani, appaiate a 8. Stessa quotazione anche per Soleil Sorge. L’ultimo in graduatoria è Nicola Pisu, quotato a 35.

A entrare nella casa più spiata d’Italia c’è anche Amedeo Goria, padre di Guenda, che ha già avuto modo di pregustare l’avventura che come le precedenti edizioni vedrà alla guida del timone Alfonso Signorini. E lei ha rivelato: “Confesso che sono un po’ terrorizzata dalla sua partecipazione. Secondo me è poco avvezzo ai reality show”. La figlia di Amedeo si dice comunque curiosa di aver modo di ‘spiare’ papà Amedeo.