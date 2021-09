Lunedì20 settembre è andato in onda il terzo appuntamento con la sesta edizione del GF Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste l’ex vippona Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. moglie di Paolo Bonolis .

È stata una serata di grandi emozioni con i racconti di Aldo Montano e Katia Ricciarelli, ma non sono mancate le polemiche con Soleil Sorge e Gianmaria Adonolfi (in passato i due hanno avuto un flirt) e le accuse ad Amedeo Goria, criticato per aver esagerato con Ainett. Goria, elaborate le accuse ha cercato di discolparsi spiegando di avere rispetto per la Stephen e di non voler passare come ‘il maniaco di turno’.

GF Vip 6, la rivelazione di Nicola Pisu sul reality show

In nomination sono finti l’ex volto di Temptation Island Tommaso Eletti – che ha perso lo scontro diretto con Francesca Cipriani – e l’attore Davide Silvestri, nominato dalla maggior parte dei vipponi. I due vip preferiti che sono rimasti immuni dalle nomination sono stati Miriana Trevisan e Giucas Casella. Adriana e Sonia hanno scelto di rendere immuni Jo Squillo e Sophie Codegoni.





Intanto nella casa le giornate proseguono tra giochi, pranzi, cene, allenamenti e confidenze. I concorrenti del GF Vip 6 già pensano alla finale e durante una chiacchierata con Sophie Codegoni, Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, ha svelato alcuni dettagli sul contratto e la durata del reality show. “Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma”, ha detto il giovane.

La regia ha subito staccato l’inquadratura dal giardino dove si trovavano i due per mandare in un’onda la diretta ripresa da un’altra parte della casa. La quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip, è andata in onda in diretta dal 14 settembre 2020 al 1 marzo 2021 su Canale 5 ed è durata 169 giorni. Il record, però, è dell’edizione nip numero 11, durata bel 183 giorni.