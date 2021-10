Tra i protagonisti dell’ultima puntata del GF Vip 6 anche Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è infatti lasciato andare con Miriana Trevisan, con cui ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Alfonso Signorini ha quindi mandato in onda le immagini di un loro bacio a stampo in camera da letto e affrontato l’argomento coi diretti interessati. È successo tutto dopo al festa di compleanno per Manila Nazzaro: quando le luci della Casa si sono spente Nicola ne ha approfittato per abbracciare Miriana. I due hanno dormito insieme ma non c’è stato niente e, anzi, come raccontato in mattinata dalla stessa Miriana, il coinquilino è stato molto dolce.

“Sì è molto carino e simpatico. Prima eravamo in giardino e ho notato che cercava di baciarmi. Sempre giocando è. Lo faceva con dolcezza, lui è davvero dolcissimo come ragazzo. Lui ha bisogno di tenerezza e coccola. Infatti non l’ho mica mandato via”. Come detto è scattato anche un bacio a stampo, poi replicato in diretta, ma per ora nulla di più se non una tenera amicizia tra i due vipponi del GF Vip 6.

Nicola Pisu “cacciato dal letto nel cuore della notte”

Ma c’è un altro motivo per cui Nicola Pisu è diventato chiacchierassimo in rete: il pubblico del GF Vip 6 si è infuriato per il trattamento a lui riservato dagli altri, soprattutto Alex Belli e Soleil Sorge. Nicola Pisu è stato accusato di fare troppo rumore quando dorme e per questo motivo diversi coinquilini lo hanno addirittura ‘cacciato’ dal letto, riporta il sito Funweek che pubblica anche diversi tweet.





A ‘guidare’ questa cacciata sono stati appunto Alex Belli e Soleil Sorge, sostengono gli utenti a cui non è sfuggita la scena nel cuore della notte, che gli hanno imputato il fatto di non riuscire a dormire per colpa sua. Dunque il povero Nicola Pisu è stato addirittura costretto a dormire sul divano e su Twitter in tantissimi hanno cominciato ad inveire contro il trattamento che gli altri concorrenti gli stanno riservando al GF Vip 6.

Prima dicevano che russasse Davide e nessuno mai si era lamentato…. ora dopo sabato tutti i problemi li hanno con Nicola. Perché non si spostavano loro se hanno dei disturbi belo dormire . Mah #gfvip October 13, 2021

Per qualcuno, addirittura, si tratterebbe di un vero e proprio abuso ai danni di Nicola Pisu, che probabilmente il concorrente del GF Vip 6 più tranquillo e meno incline alle discussioni feroci a cui invece sono avvezzi alcuni suoi coinquilini. E proprio questo suo lato del carattere avrebbe evitato la ribellione a passare la notte sul divano e di conseguenza l’ennesimo scontro tra vipponi nella Casa.