“Lo ha fatto apposta”. GF Vip, Nathaly Caldonazzo ne è sicura: dentro la Casa è sempre più isolata

Nathaly Caldonazzo è entrata nella casa del Grande Fratello il 20 dicembre e ha avuto il primo incontro in assoluto con Giucas Casella. Deianira Marzano, esperta di gossip, sul suo profilo Instagram aveva fatto scoppiare una bomba: l’ipotesi che abbia firmato un contratto a tempo e dunque si saprebbe già, quando si concluderebbe la sua avventura nella trasmissione di Alfonso Signorini. Secondo quanto scritto e mostrato dalla famosa influencer, Nathaly Caldonazzo sarà protagonista di un evento, in particolare lo spettacolo ‘Parlami d’amore’ insieme a Francesco Branchetti.



E Deianira ha scritto: “Anche se Nathaly Caldonazzo risulta partecipare ad uno spettacolo prossimamente, bah. La Caldonazzo 30 giorni? Ma questa dura meno della Pellegrino. Da un lato entra e dall’altro esce”. Un’utente ha infatti riferito che la vippona è destinata ad uscire dalla Casa il prossimo 17 gennaio. Voci non confermate.



Intanto Nathaly Caldonazzo tiene banco nella casa dopo il faccia a faccia con Valeria Marini. La showgirl si è sfogata con Miriana Trevisan e Federica Calemme, pronunciando le testuali parole: “C’è stata una coalizzazione totale”. E ancora: ““Da alcune persone che già conoscevo non mi aspettavo questo muro di gomma. Siamo donne, ormai siamo grandi”.







Nathaly Caldonazzo ha poi affermato che Valeria Marini ha cercato lo scontro con lei. “Dal nulla si è voluto creare un caso, ma per quale motivo? Io sono una a cui non piace litigare. Le ho detto hai quattro beauty con il sorriso. Io sono qui per farmi conoscere, per vivermi il mio Grande Fratello. Io la adoro, mi fa ridere da morire, è un fumetto ma siamo lontanissime sotto mille punti di vista”.



Nathaly Caldonazzo, conosciuta anche come Nathalie Snell o Nathalie Caldonazzo, è nata a Roma nel maggio del 1969. E’ un’ attrice e showgirl italiana diventata molto famosa quando nel 1997 entra a far parte, come prima ballerina, della Compagnia del Bagaglino. Nel 2019 ha partecipato insieme all’ex fidanzato Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2019, a Dicembre 2021 entra come concorrente al Grande Fratello VIP 6.