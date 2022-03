“Arriva la denuncia”. Nathaly Caldonazzo, succede tutto dopo l’uscita dal GF Vip

Promette di scrivere nuovi capitoli la lite tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano durante l’ultima puntata del GF Vip 6 nel corso della quale sono stati successivamente eliminati poiché l’una era in nomination, l’altro fatto fuori dall’eliminazione a sorpresa. Tra i due i toni si sono alzati durante un collegamento effettuato da Alfonso Signorini con la Casa. Motivo del contendere le frasi offensive che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto nei giorni precedenti e che Alessandro Basciano avrebbe sentito.

Va detto che il GF Vip per queste frasi non ha squalificato Nathaly Caldonazzo. In puntata Alfonso Signorini ha spiegato la situazione. Tutto il materiale è stato visionato, sia proveniente dalle telecamere sia dai microfoni. Erano due le accuse contro la Caldonazzo, ma in una non è stato notato nulla di offensivo verso le sorelle Selassié né di razzista. Dell’altra accusa invece non c’è traccia.

Quindi Signorini ha scagionato Nathaly Caldonazzo: “Lo dico a voi perché non voglio più tornare su queste questioni. Riguardo la prima frase di Nathaly a sfondo razziale è evidente che si tratta di un’espressione volgare e infelice ma non c’è stata alcuna volontà di offendere o di insultare nessuno”. La frase sugli zingari riferita alle Selassié invece non c’è: “Secondo quanto Jessica, parlo con te, ti ha riferito Alessandro perché tu non eri presente, giusto? Io vi confermo dopo le analisi che l’unico momento in cui viene pronunciato quella parola è quello che vi abbiamo già mostrato”.





Alessandro Basciano ha continuato a ripetere di aver sentito le frasi di Nathaly Caldonazzo e lei lo ha accusato di essere violento con le donne. La polemica è proseguita al di fuori del reality. Entrambi sono stati eliminati, ma l’attrice ha intenzione di denunciare il modello rispondendo a una domanda che le è stata posta su Instagram: “Lo farò”, ha detto Nathaly Caldonazzo. La 52enne ha poi ribadito in un’altra risposta di aver avuto paura di essere squalificata a causa della frase riguardante gli “uomini di colore” e non per quella di cui parla l’ex corteggiatore.

“Parlavo della frase sugli uomini di colore, mai della bugia sulla protezione delle sorelle… sono argomenti diversi”, ha argomentato Nathaly Caldonazzo sui social. All’attrice è stato fatto notare da un utente che Alessandro Basciano non avrebbe avuto motivo di inventarsi una cosa del genere, ma lei ha continuato a tenere il punto, forte delle frasi di Alfonso Signorini in puntata e dei filmati che la scagionano: “La frase che ho detto è uscita ed era quella sugli uomini di colore. Il resto è pura invenzione”.