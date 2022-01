Alex Belli ha lasciato la casa ormai da settimane, eppure continua a tenere banco. Nella notte di lui ha parlato la moglie Delia Duran, in proposito di alcune frasi pronunciate da Soleil Sorge. “Adesso Sole dice che ha un segreto su me e Alex. Ma quale segreto? Lui in tre anni non mi ha mai tradito. Non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere. Anzi, è stato qui che mi ha tradita”. Soleil che, da parte sua, si era sfogata con Nathaly Caldonazzo.



“Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st…zate Nathaly. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine”. Proprio Nathaly è stata pesantemente attaccata da Alex Belli che non ha gradito le parole pronunciate a poco dalla diretta. L’ex stella del Bagaglino c’era andata giù pesante.



“Lui è un narcisista patologico, è un malato di mente. Alex Belli è pericoloso per le donne, urla poi, ma cosa caz*** urli? Quando urlano è perché vengono smascherati. Poi se ci fai caso è sempre sopra le righe, fuori luogo. Come l’esorcista se ci butti sopra l’acqua santa”, aveva detto Nathaly Caldonazzo. E ancora: “Lui fa delle scenate assurde. Queste persone sono pericolose, ti annientano. Basta ricordare la sua storia con l’ex moglie”.







“Chi conosce le caratteristiche del narcisismo lo aveva già capito. Quello che abbiamo visto e sentito è quello. Studiatevi bene questa patologia”. Alex Belli ha reagito malissimo. “Ti invito a pesare le parole visto che non mi hai conosciuto…Accuse pesanti…Ci vuole rispetto nei confronti di una persona che non conosci…Sono molto lontano da questi aggettivi…”.



Aggiungendo poi: “Chiedi scusa e prima di parlare pensa…”. Parole, quelle di Alex Belli, che non hanno scalfito Nathaly Caldonazzo che opo aver ascoltato in religioso silenzio lo sfogo di Alex Belli al GF Vip 6, non solo non ha chiesto scusa, ma ha confessato di averlo giudicato solo per il modo in cui si è comportato fino a questo momento con Delia Duran: “Credimi c’ho pensato…Ti ho giudicato per il modo in cui hai trattato fino a questo momento Delia…”