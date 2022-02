“Perché si è sentita male”. Miriana Trevisan, svelato il motivo del malore al GF Vip

La scorsa notte Miriana Trevisan ha avuto un malore all’interno della casa del GF Vip e ha avuto anche problemi a camminare. Pochi mesi fa, la gieffina, durante una diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rivelato che, prima di far ingresso nella casa del GF Vip 6, si è sottoposta a un delicato intervento in cui le è stato tolto l’utero.

“Il 3 agosto mi levano l’utero. Stavo morendo. Quando stavo male ho capito che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciato un secondo, Pago presente con il bambino e degli amici meravigliosi. Sto vivendo una rinascita in cui non voglio dimenticare”, aveva detto la showgirl.

GF Vip 6, i motivi del malore di Miriana Trevisan

La scorsa notte Miriana si è sentita male ed è stata soccorsa da Barù e Jessica. “Barù le tiene la mano e Jessy è accanto, piango per questa foto”, ha scritto un utente su Twitter. Non è la prima volta che la concorrente ha un malore nella casa, era accaduto anche a ottobre e in quella occasione era stato necessario l’intervento del medico.





Dopo la brutta nottata è stata la stessa Miriana Trevisan a puntualizzare che il malore non è stato causato dall’intervento a cui si è sottoposta questa estate ma è stato un problema gastrointestinale dovuto molto probabilmente a qualcosa che aveva mangiato.

In mattinata la concorrente ha spiegato di sentirsi meglio e questa sera dovrà affrontare il televoto che sceglierà il concorrente che dovrà abbandonare la casa. Durante la Miriana Trevisan la 44esima puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda venerdì 24 febbraio la vippona è finita in nomination insieme a Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno.