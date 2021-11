Animi tesi al GF Vip 6. In queste ore Soleil Sorge e Miriana Trevisan hanno avuto un’accesa discussione che ha portato a lunghi strascichi. Ma andiamo con ordine. Le vippone si trovavano in sala trucco per prepararsi in vista sella puntata in diretta, quando Soleil Sorge si è accorta che in un ferro arriccia capelli c’erano delle extension.

L’influencer italoamericana ha chiesto alle coinquiline di chi fossero ma per richiamare l’attenzione di Miriana Trevisan ha alzato la voce svegliandola dal suo riposino. “Mi hai svegliata facendomi paura, non urlare mai più così il mio nome!“, ha detto Miriana Trevisan, svegliata di soprassalto dalla voce di Soleil Sorge, che le ha risposto a tono.

GF Vip 6, Miriana Trevisan: “Soleil mi ha puntato un coltello”

“Ma in questa casa urlano sempre tutti, lo faccio io e devi rompermi? Non sapevo che dormissi, è l’una del pomeriggio!. Basta, smettila di parlarmi, stai solo rosicando. Capisco la menopausa ma stai calma zia!“, ha detto la vippona scatenando anche una polemica social per aver tirato in ballo la menopausa proprio con Miriana Trevisan, che ad agosto è stata operata per l’asportazione dell’utero.





I social si sono schierati con lei, ma nel pomeriggio è saltato fuori un video in cui Miriana Trevisan lancia un’accusa molto pesante, e per la cronaca falsa, secondo la quale l’infliencer l’avrebbe addirittura minacciata con un coltello. “Soleil è venuta da me con un coltello in mano urlando, io dormivo e mi sono spaventata, ma che stiamo diventando? La mafia?”.

Miriana: “CON IL COLTELLO IN MANO (sottolineato per far credere la stesse minacciando) VAI A PULIRE LA CHERATINA… TI GIURO”



Cos’ha detto Soleil veramente

“Miriana, Miri tieni (dandole il coltello) per favore gratta via la cheratina dal ferro”



Ah Milagna, Milagna 🤥



#gfvip pic.twitter.com/BNGOARuo0d November 26, 2021

Il suo racconto é apparso decisamente esagerato anche da alcune inquiline della casa che hanno ascoltato il suo sfogo e infatti sui social è stato pubblicato il video in cui Soleil Sorge, prende sì un coltello, ma le chiede cortesemente di usarlo per pulire la cheratina rimasta attaccata nel ferro per i capelli. Tanti i commenti, questa volta contro Miriana Trevisan: “È una pazza!, “Miriana la falsa” o “Milagna”.