Miriana Trevisan è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex valletta di Mike Bongiorno si è fatta notare per il presunto flirt con Nicola Pisu. Tra i due c’è anche stato un bacio, ma la situazione non è andata a buon fine. Inizialmente nella casa nessuno poteva immaginare che tra loro nascesse qualcosa. I due coinquilini si sono studiati e analizzati a distanza in un primo momento, per poi capire che, a legarli, c’era un filo di attrazione e complicità. E, invece, all’improvviso i due si sono avvicinati fino a scambiarsi un bacio nel cuore della notte.

Un’effusione accompagnata dagli applausi e l’incitamento dei coinquilini e che ha colto di sorpresa tutti i telespettatori. L’intesa è cresciuta di giorno in giorno tra momenti intimi, baci e romanticherie. Le telecamere e la presenza del figlio che la attende a casa hanno portato la showgirl a distaccarsi, chiarendo al ragazzo di non voler correre troppo e di affrontare questa situazione fuori dal GF Vip, una volta finito tutto. Dopo essere uscito dal reality, Nicola Pisu ha affermato di non volerla più incontrare e di essere stato deluso dal suo atteggiamento.

Poi nei giorni scorsi c’è stata una litigata con Soleil Sorge. Tutto è nato per un arricciacapelli, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso poiché tra loro non corre buon sangue. Miriana Trevisan è ferita dalle parole dell’influencer che ancora una volta appare ai suoi occhi come arrogante e presuntuosa. “Sei cattiva”, le dice senza mezzi termini. Soleil Sorge non ci sta, pur ammettendo che la frase sulla menopausa è stata a dir poco indelicata. Un argomento che per la Trevisan è molto delicato e che la fa soffrire visto che le è stato asportato l’utero e dunque le è stata indotta la menopausa forzata.





L’argomento della menopausa per Miriana Trevisan è molto delicato e che la fa soffrire visto che le è stato asportato l’utero e dunque le è stata indotta la menopausa forzata. “Mia madre stessa è andata in menopausa, ma lo intendevo solo come il momento dell’età che rende una donna nervosa. Comunque è stato di poco gusto e mi scuso”, si è poi giustificata l’influencer.

E nelle ultime ore le telecamere della casa più spiata d’Italia hanno beccato nello stesso letto Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Pare che l’ex ragazza di Non è la Rai si sia avvicinato alla new entry del GF Vip 6. I due si sono svegliati nello stesso letto e le telecamere li hanno ripresi mentre nascosti sotto le coperte. Erano abbastanza vicini e si sono visti movimenti alquanto sospetti delle lenzuola. Probabilmente è ancora presto per dire se stia nascendo un’amicizia o qualcosa di più, anche perché nessuno dei due ne ha parlato. Si vedrà se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.