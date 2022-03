“Sto male, mi urlano…”. Miriana Trevisan, crisi nera al GF Vip: il crollo a pochi giorni dalla finale

Sale la tensione tra i concorrenti del GF Vip 6 in vista della finale. I giorni che separano dall’ultimo atto del reality condotto da Alfonso Signorini sono sempre meno e in Casa i litigi a causa delle nomination sono frequenti. Durante l’ultima puntata al centro delle critiche si è trovata Miriana Trevisan attaccata da Soleil Sorge e accusata da Sophie Codegoni di non averla salvata, preferendole le principesse Selassiè.

Miriana Trevisan ha nominato Soleil Sorge e l’influencer non l’ha presa bene: “Sei una vipera, non capisci che sei volgare, alla tua età. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Frustrata, che vipera”. Nonostante il durissimo attacco, Miriana ha tentato di mantenere la calma ammettendo che si sarebbe aspettata questa reazione dall’influencer e di essere ferita perché, nonostante tutto, è tornata a tirare in ballo la sua età.

Miriana Trevisan si è svegliata con l’umore pessimo e in lacrime ha cercato l’appoggio dell’amica Manila Nazzaro che l’ha scossa dicendo: “Basta sentirti in colpa per le aspettative degli altri. Un po’ di leggerezza, andiamo oltre… Vuoi passare i prossimi giorni a piangere?”. Quindi è arrivata la risposta dell’ex ragazza di Non è la Rai: “Tutti che si aspettano da me qualcosa, poi io sono sempre in nomination. Ci rimango male, mi urlano da una parte e dell’altra. A me e te non ci salva mai nessuno, non è che fanno il discorso al contrario”.





Secondo l’ex Miss Italia le accuse rivolte a Miriana Trevisan sono ipocrite, dato che nessuno ha mai contraccambiato la protezione o l’amore dato dalla showgirl: “Noi ci salviamo e l’unica che mi ha sempre salvato è Delia… Ieri sono state dette delle cose piuttosto imbarazzanti da entrambe – ha detto Manila Nazzaro – Lulù ma anche Jessica. Non si fanno queste cose con queste modalità. Io mi sento che lunedì sto a casa, ma sono felice così con grande dignità e orgoglio”.

“A me non piace come si sta comportando Lulù con la sorella… Io ho affrontato tutto qui dentro con gioia, che vieni a parlare di soldi anche no. Qui sono tutte fissate con la Finale. Io ho pianto perché è come se avessi tre bambini davanti, che amo tantissimo, ma non posso accontentare tutti e tre. Per me Sophie è importante, l’ho trascurata perché vedevo Lulù più debole. Con me è stato un vessatorio pesante”, ha concluso Miriana Trevisan che vuole vivere con maggiore tranquillità gli ultimi giorni prima della finale.