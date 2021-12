Colpi di scena e liti durante la puntata del ‘GF Vip’ del 27 dicembre. Le lacrime in diretta di Manila Nazzaro, scatenate dalle parole di Clarissa Selassiè, che l’ha definita “la persona più falsa di tutte le edizioni del GF Vip”. Parole che hanno fatto crollare in lacrime l’ex Miss Italia.

“Ho vissuto questo momento come un fallimento personale, non sono riuscita ad arrivare a tutti come avrei voluto”. Dentro la Casa più spiata d’Italia Valeria Marini e il resto dei compagni hanno cercato di tirarle su il morale e l’attacco è arrivato anche dal compagno Lorenzo Amoruso.

“Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età, ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa. Non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect”. Poi la lite tra Lulù, Manila e Katia, con la principessa accusata di fregarsene delle pulizie della casa.





A difendere Lulù Selassiè è stata Miriana Trevisan, che durante un confessionale ha criticato Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: “Io Manila l’ho capita sin dall’inizio, perché lei voleva mantenere l’equilibrio di questa casa, e ci sono delle persone che non lo fanno tra cui anche Lulù. Lei va educata e va detto, però io la capisco perché sono fatta così. Bisogna accettarla perché sta migliorando”.

“Davide, Katia e Manila non tanto, dicevano: ‘Adesso votiamo chi fa meno i servizi.’ Io ho fatto un silenzio assoluto. Questa roba per me è ridicola. Se per voi non è giusto che Lulù non rispetta i turni, glielo diciamo. Questa minaccia del voto mi fa schifo”, ha detto ancora Miriana Trevisan criticando i concorrenti.