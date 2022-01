“Squallido, una cosa grave”. Caos al GF Vip: in casa scoppia l’ennesima e feroce lite

Al GF Vip 6 sale la tensione tra Miriana Trevisan e Giacomo Urtis. Tutto è iniziato dopo una clip mandata in onda durante la puntata di lunedì 3 gennaio. Nel video, risalente ad un fuori onda della puntata precedente, il chirurgo rivelava a Soleil un presunto gossip sul conto di Miriana, raccontando che si sarebbe fatta comprare scarpe costosissime da un uomo. “Si è fatta comprare da un mio amico scarpe da 20, 30mila euro”, ha detto Giacomo Urtis spiega cercando di camuffare le sue parole perché gli altri non sentano.

Soleil Sorge sembra appoggiare il suo discorso, come a dire che da Miriana Trevisan un atteggiamento del genere se lo sarebbe tranquillamente aspettata. “Gli uomini ci cascano, ci credono”, ha incalzato l’influencer. “Sì sì, li intorpidisce poi li fa fuori uno dietro l’altro”, ha proseguito il chirurgo dei vip. Miriana non sa cosa dire, resta di sasso e la sua reazione è un misto tra il disgusto e l’imbarazzo. “Mi fa schifo e mi dispiace perché Giacomo sa tanto di me”.

Giacomo Urtis ha confermato quanto detto sul conto della vippona. Ribadisce di aver detto la verità anche se certi argomenti potrebbero sembrare indelicati in televisione. “Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto, ho raccontato dei dati di fatto. Mica l’ho criticata, o giudicata”, spiega Giacomo Urtis. “Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto, domani le chiederò di nuovo scusa”. Sulla fonte che gli avrebbe rivelato il gossip aggiunge: “Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere”.





Miriana Trevisan è sembrata particolarmente scossa dopo le parole del suo coinquilino e ha avuto un confronto con lui in presenza degli altri vipponi. “Quello che hai detto è stato grave”, ha attaccato l’ex ragazza di Non è la Rai. Giacomo Urtis ha provato a spiegare che le sue parole sarebbero state fraintese. “Non c’è niente di male, ma come è stata detta sembrava un’altra cosa. Tu mi conosci, secondo te andavo ad insinuare in puntata che tu facevi… Non l’avrei mai fatto neanche se fosse stato vero”.

Ma Miriana Trevisan è rimasta ferma sulle sue posizioni: “È stata una roba squallida e di cattivo gusto, non me l’aspettavo da te”. Poi ha rivendicato la sua dignità di donna: “È una roba che non è parte della mia via, non ho mai chiesto niente a nessuno e mi sono sempre sudata tutto da sola”. Ciò nonostante la vippona ha deciso di andare oltre alla questione, in virtù del rapporto che la lega a Giacomo Urtis: “Ti perdono, domani mi fai un massaggio”.