Liti, nomination, flirt presunti e non al GF Vip 6. Venerdì 3 dicembre il nuovo appuntamento serale con Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Un appuntamento ricco di i colpi di scena sono stati tanti, a cominciare dalla clamorosa lite in diretta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè, arrivate quasi alle mani e bloccate solo dall’intervento degli altri concorrenti.

A far saltare i nervi di Lulù il commento della nuova arrivata sull’attacco di panico avuto la scorsa settimana. Quindi la lite, le urla e l’intervento degli altri concorrenti per dividerle e riportare la situazione alla calma. Maria Monsè è stata anche protagonista di un’altro screzio, questa volta con Sophie Codegoni, votata da Francesca Cirpiani perché “non mi piace quando si escludono le nuove arrivate, non credo che lei si sia comportata bene e non è da lei”, è stata la motivazione dell’ex pupa.

GF Vip 6, l’accusa di Maria Monsè: “Vuole avvelenarmi”

A questo punto Sophie Codegoni ha spiegato il motivo del suo attacco ed effettivamente, anche come sostenuto da molti utenti social, non aveva tutti i torti. “Accetto la nomination, ma non è vero che ho escluso Maria Monsè perché è nuova. Non accetto però che mi si dica che voglio escludere qualcuno a priori, perché so cosa vuol dire essere esclusi”, ha riportato Biccy.





“Anzi, spero sempre che entrino persone nuove che mettano energia e carica in questa casa. Se io sono arrivata al punto di non avere un rapporto con lei è perché Maria per creare nuove amicizie ha cercato di rovinare quelle che già c’erano qui dentro. Andava in giro a dire che io sono una falsa e che dovevano tutti allontanarsi da me”.

Maria che accusa Sophie di volerla avvelenare con il profumatore visto che ha problemi ai polmoni



#gfvip pic.twitter.com/0VJc2qt2Ld December 2, 2021

E ancora: “Poi ha detto una cosa grave che non mi è andata giù. L’altro giorno ha dichiarato che io le metto un profumo nel comodino per farle ammalare i polmoni. Quindi Alfonso dopo una frase del genere non posso stimarla. Lei pensa che io voglia farla ammalare e ritengo che sia una cosa gravissima. Quindi sì, adesso la escludo, ma non perché nuova, ma per queste affermazioni”.