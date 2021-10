La ‘relazione’ tra Manuel Bortuzzo e Lulù nata all’interno della casa del GF Vip 6 si è chiusa. Dopo le pressioni della principessa e le continue scenate di gelosia il 22enne ha finalmente parlato chiaro chiedendo alla principessa etiope di lasciargli spazio.

Ieri sera Manuel ha cercato di far capire a Lucrezia di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta ha spiegato di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente. “Tu eri da una parte seduto, io mi avvicinavo e tu te ne andavi” ha continuato a spiegare Lulù che, prima di arrivare al vero fulcro della questione, fa una premessa su Sophie: “Io adoro Sophie, resterò sua amica pure fuori perché è una ragazza che mi piace come amica” per poi aggiungere “Tu davi delle attenzioni a lei ieri notte che a me non davi”. Ed è in questo momento che Manuel, visibilmente infastidito, le ha risposto a tono.

GF Vip 6, Manuel lascia Lulù ma lei racconta un’altra versione

“Se ci sono alcuni tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio, io mi allontano”, ha detto il 22enne. A quanto pare, però, Lulù Selassiè non ha capito – o ha fatto finta di non capire – il discorso di Manuel, che a un certo punto le ha anche detto: “Non rompere i co*** con queste cose”, riferendosi sempre alle scenate di gelosia per Sophie Codegoni. Dopo il confronto Bortuzzo andato nella stanza Blu per parlare con gli altri concorrenti e spiegare la situazione.





“La cosa tra me e Lulù era solo un semplice bisogno di affetto ma è stata vista come una cosa che non è ed io mi sono tirato indietro. Da parte sua vedevo gli atteggiamenti forzati e non voglio baciarla e toccarla. Adesso lei è venuta qua e l’ho spostata perché non voglio abbracciarla e baciarla perché non mi viene naturale”, ha detto il 22enne a Manila, Aldo, Raffaella, Carmen, Ainett e Francesca.

A criticare la principessa è stato anche il web, perché da un video pubblicato in rete, durante una chiacchierata con Soleil Sorge, Lulù ha riportato una realtà dei fatti totalmente distorta. “Cosa mi ha detto? Alla fine ci siamo abbracciati sul letto. Che tipo di discorso mi ha fatto? Che alcuni comportamenti gli hanno dato da pensare… mi ha detto di lasciare perdere qui per pensare a fuori perché lui preferisce fuori. Io gli ho detto di pensare al momento e di goderci questa cosa perché fuori questi comportamenti non ci saranno. Lui mi ha detto di volermi vivere fuori”, ha detto la vippona a Soleil.