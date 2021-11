Manuel Bortuzzo è uno dei favoriti alla vittoria finale del ‘GF Vip 6’, almeno stando ai commenti che si possono leggere in rete. Anche se nelle ultime settimane è stato criticato per alcuni suoi atteggiamenti con Lulù Selassié, considerati troppo ambigui. Sono stati alternati infatti momenti di rabbia e litigi a istanti di forte vicinanza, culminati con baci e abbracci. Adesso il nuotatore si sta però avvicinando nuovamente alla concorrente Soleil Sorge e sulla questione è intervenuto il padre di lui.

Ciò che ha scritto sui social il genitore del gieffino ha scatenato una ridda di polemiche e proteste. Ha voluto commentare in particolare la vicenda che sta avendo come protagonisti il figlio e l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’. C’è stato tra i due ragazzi un dialogo divertente e per certi versi ‘intimo’, infatti Soleil ha affermato rivolgendosi al compagno di avventura: “Ma lo sa che non sono ancora stata nella tua camera?”. E lui ha risposto: “Perché vuoi venire?”. E la giovane ha proseguito con divertimento.

A quel punto Soleil Sorge ha detto a Manuel Bortuzzo: “Facciamo una cena romantica?”. E lo sportivo ha replicato ancora, dicendo: “Certo”. Questa conversazione è stata pubblicata sui social network da papà Franco Bortuzzo, che però non si è limitato a postare le dichiarazioni dei due concorrenti. Infatti, ha voluto anche aggiungere un suo messaggio personale. Ed è per quest’ultimo aspetto che gli utenti si sono infuriati. Anche perché è stata tirata in ballo la principessa etiope Lulù Selassié.





Il papà di Manuel Bortuzzo ha infatti scritto: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip?”. E una parte del pubblico del ‘GF Vip 6′ ha attaccato il signor Franco: “Così non va bene”, “Esagerato”, “Si deve dare una calmata”. Questa intromissione un po’ eccessiva e l’ironia usata nei confronti di Lulù hanno indispettito gli utenti, i quali si aspettano maggiore rispetto verso la principessa. Con queste parole il genitore ha fatto quindi intuire che molto probabilmente preferisca il rapporto tra Manuel e Soleil.

Lulù ha invece preso le distanze qualche ora fa dalla sorella Jessica Selassié. Quest’ultima ha infatti incredibilmente contestato ‘Uomini e Donne’ durante un dialogo con lei e l’altra sorella Clarissa: “Ma infatti secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando, dopo un mese si lasciano tutte”.