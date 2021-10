Manuel Bortuzzo è senz’altro uno dei concorrenti più in vista dell’edizione numero 6 del ‘Grande Fratello Vip’. Oltre ovviamente alla sua commovente storia, raccontata nuovamente settimane fa, si è fatto notare per il suo forte carattere e anche per una conoscenza approfondita con la coinquilina Lulù Selassié. Tra di loro un legame un po’ particolare e discontinuo, infatti baci e momenti di passione si sono alternati a litigi e atteggiamenti del vippone che facevano presupporre a scarso interesse.

Qualche giorno fa Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono recati in camera da letto e hanno deciso di mettersi sotto le coperte. In un primo momento si sono intravisti sguardi complici e sorrisi soprattutto da parte della principessa etiope, poi a sorpresa si sono anche baciati, poco dopo alcuni abbracci. Dunque, sarebbe nuovamente cambiato tutto nel loro rapporto nella Casa più spiata d’Italia. Il video sta già facendo il giro del web, ma gli utenti stavolta non sono affatto soddisfatti.

Nelle scorse ore Manuel Bortuzzo ha avuto un colloquio con il compagno di avventura Alex Belli ed è emerso qualcosa di davvero impensabile. Stavano discutendo dell’arrivo di un messaggio, giunto tramite drone, cosa mai accaduta prima d’ora nel reality show, che recitava: “Ci sono due cuori che sono lontani da troppo tempo e che presto torneranno vicini, occhi negli occhi”. E si è subito pensato che a scrivere quel messaggio sarebbe un ex fidanzato o ex fidanzata di un concorrente della trasmissione.





E si è ora sparsa la voce che proprio Manuel Bortuzzo potrebbe essere il destinatario di quel messaggio. Alex Belli gli ha quindi chiesto: “Ti farebbe piacere se lei lo facesse?”. L’ex nuotatore ha sorriso e Alex ha aggiunto: “Ma se vi siete lasciati bene e c’è un rapporto di simbiosi, che male sarebbe?”. E Bortuzzo: “Ma ci siamo davvero lasciati?”. E Belli ha replicato con un “Ah”, a testimonianza dell’enorme sorpresa. E i fan sono anche certi di colei che potrebbe ben presto palesarsi al ‘Grande Fratello Vip’.

Stando a quanto scritto da numerosi utenti che seguono il ‘GF Vip 6’ e che sono grandi fan di Manuel Bortuzzo, a recarsi in trasmissione non dovrebbe essere l’ex Federica, che gli ha già fatto recapitare una lettera nelle scorse settimane, bensì Martina Rossi. Ovviamente non possono esserci conferme ufficiali, occorrerà quindi aspettare le prossime puntate in diretta.